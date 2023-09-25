Son anda kurtuldu! Kalp krizi geçiren yaşlı adam çevredekilerin dikkati sayesinde hastaneye yetiştirildi

Samsun'da yolda yürürken fenalaşan yaşlı adamı fark eden çevre sakinleri, ambulansa haber vererek yaşlı adamın hastaneye yetiştirilmesine vesile oldular.

Son anda kurtuldu! Kalp krizi geçiren yaşlı adam çevredekilerin dikkati sayesinde hastaneye yetiştirildi
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İlkadım ilçesi Anıt Park çevresinde yürüyen yaşlı bir vatandaş birden kalbini tutarak fenalaştı. Kalp hastası olduğunu öğrenilen yaşlı adamı gören Anıt Park'taki serbest fotoğrafçılar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kalbini tutan ve nefes almakta zorluk çeken yaşlı adam parkta bir banka oturtularak, ambulansın gelmesini bekledi.

Son Anda Kurtuldu!

Ambulanstan inen sağlıkçı yaşlı adamın omzuna dokunarak, durumunu sordu. Daha sonra kalp krizi geçirdiği şüphelenilen yaşlı adamın koluna giren sağlıkçı, ambulansa yöneldi. Sağlıkçılar tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Son anda kurtuldu! Kalp krizi geçiren yaşlı adam çevredekilerin dikkati sayesinde hastaneye yetiştirildi - Resim : 1

Son anda kurtuldu! Kalp krizi geçiren yaşlı adam çevredekilerin dikkati sayesinde hastaneye yetiştirildi - Resim : 2

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# kalp krizi # yaşlı adam # hastane
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