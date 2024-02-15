Toyota fabrikasında iş kazası!

Arifiye ilçesinde bulunan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Fabrikasında meydana gelen olayda, fabrikada çalışan 40 yaşındaki M.K., çalıştığı esnada sol eli kesildi. İş kazası geçiren yaralı ilk müdahale sonrasında kendi imkanlarıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (SEAH) geldi. Burada tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.