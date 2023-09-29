Yanlış Şehirleşme Felakete Dönüşüyor

Yağan her yağmurda, şehirler adeta korku filmine dönüyor. Bir yanda sele teslim olan şehirler var ancak diğer yanda barajlar kuraklık alarmı veriyor.. Oysa yağan yağmurun verimli hale getirilebilmesi hiç de imkânsız değil.

Yanlış Şehirleşme Felakete Dönüşüyor
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Yolların sular altında kalması sıkça karşılaşılan bir manzara, alt yapısı kötü şehirler felakete davetiye çıkarıyor. Yağan yağmur daha toprağa kavuşamadan sele dönüşüyor. Şehirlerde betonlaşma ve asfaltlaşma arttıkça yağmur suyunun toprakla buluşması azalıyor, suyla buluşamayan toprak yeraltı sularını da besleyemiyor.

Yanlış Şehirleşme Felakete Dönüşüyor

Gelişen şehirlerde beton ve asfalt kullanımının önüne geçmek mümkün değil ancak doğru ürün seçimi hem şehirleri hem de barajları kurtarabilir. Uzmanlar, suyu hızla emen geçirimli beton ve asfaltların artık hayati önem taşıdığını söylüyor. Öte yandan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, İstanbul'daki Yerebatan Sarnıcı gibi, dünyada 'Kasukabe modeli' olarak bilinen sistemin hem suyu depo etme hem de sel felaketini önleme amaçlı riskli bölgelerde kurulması gerektiğini söyledi.

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# sel felaketi # şehir # alt yapı
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