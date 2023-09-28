Ankara Valiliği Uyardı! Ankara'ya Sağanak Yağmur Geliyor
Ankara'da sağanak yağış bekleniyor. Bugün ilerleyen saatlerde yağması beklenen yağmura karşı Valilik vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi.
İstanbul'da başlayan yağış sonrası Ankara Valiliği de bir uyarı yayınladı. Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre, önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi. Açıklamada, vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği vurgulandı.
Kaynak: TRT Haber
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