İstanbul'da Sağanak Yağış! Caddeler Göle Döndü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış, öğleden sonra bazı ilçelerde şiddetini arttırdı. Yağışın şiddetini arttırdığı ilçelerde caddeler göle döndü.

İstanbul'da Sağanak Yağış! Caddeler Göle Döndü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, İstanbul'da bugün sağanak yağışın etkili olacağını duyurmuştu. Beklenen yağış, sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

İstanbul'da Sağanak Sonrası Caddelerde Su Birikintileri Oluştu

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı. Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı. Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.

İstanbul'da sağanak sonrası caddelerde su birikintisi oluştu
İstanbul'da sağanak yağış yüzünden caddeler göle döndü.

Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti. Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # istanbul # sağanak yağış
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