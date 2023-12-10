Zonguldak'ı Heyelan Vurdu! Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle tek katlı müstakil bir ev yıkıldı. Ekipler, göçük altında kalan anne ve oğlunun cansız bedenine ulaştı. Ekiplerin çalıştığı esnada ikinci kez yaşanan heyelan sonucunda 21 kişi yaralandı.

Zonguldak'ı Heyelan Vurdu! Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti
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Asma Mahallesi Tulumba Sokak'ta yaşanan heyelan sonrası göçük altında kalan Perihan Çakar ile oğlu Sait Çakar'ın bulunması için çalışmalar günün aydınlanmasıyla yeniden başladı.

Göçük alanın güvenli olduğunun belirlenmesinin ardından Zonguldak Belediyesi, jandarma ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri alana giriş yaptı.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, ekipler tarafından yapılan yoğun çalışmaların ardından anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı.

Çalışmalar sırasında aynı bölgede ikinci heyelanın yaşanması sonucu ekipten 21 kişi yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan 15'i ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# zonguldak # heyelan
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