Reyhanlı saldırısı faili hakkında yeni gelişme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından olan ve kırmızı bültenle aranırken yakalanan Cengiz Sertel, cezaevine teslim edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Reyhanlı saldırısı faili hakkında yeni gelişme
Yayınlanma:

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Reyhanlı saldırısında kullanılan patlayıcıları Suriye'den yurda aktardığı tespit edilen ve dün yakalandığı açıklanan Cengiz Sertel'in işlemleri tamamlandı.

Toplam 7 ayrı suçtan aranan ve bunların 3'ünden 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sertel, Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde de turuncu kategoride yer alan Cengiz Sertel'in Reyhanlı'daki terör saldırısıyla ilgili yargılamasının da ayrıca yapılacağı belirtildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 53 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı. Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel'in, MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığı dün açıklanmıştı. Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 2018'de karara bağlanan saldırıyla ilgili davada, Cengiz Sertel'in dosyası ayrılmıştı.

5G'de ihale edilecek frekanslar belli oldu5G'de ihale edilecek frekanslar belli olduBilim ve Teknoloji
reyhanlı
Günün Manşetleri
"Amerika ile HTŞ anlaştı"
Ulusal Kanal Eski Genel Yayın Yönetmeni Turhan Özlü aramızdan ayrıldı
Hizbullah'tan Suriye açıklaması
"Hükümet keyfi düzenlemelerden vazgeçmeli, yoksa büyük emekçi eylemleriyle yüz yüze kalacak"
Korkunç facianın eşiğinden dönüldü!
TBMM'de kritik bütçe mesaisi sürüyor!
Bakan Güler: 1 Ocak'tan bugüne kadar 2 bin 939 terörist etkisiz hale getirildi
İsrail Gazze'de çok sayıda Filistinliyi katletti
Bakan Güler'den dikkat çeken Suriye açıklaması
Perinçek’ten Polonez işçilerine destek:
Çok Okunanlar
Reyhanlı saldırısı faili hakkında yeni gelişme Reyhanlı saldırısı faili hakkında yeni gelişme
Tarihte bugün: 16 Aralık Tarihte bugün: 16 Aralık
Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber Ferdi Tayfur'dan sevenlerini üzecek haber
ATM'den para çekenler dikkat: Israr edenin kartı bloke edilecek ATM'den para çekenler dikkat: Israr edenin kartı bloke edilecek
Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı Bakan Yerlikaya geri dönen Suriyeli sayısını açıkladı