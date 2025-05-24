Trump vergi tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği’ne yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması önerisine Brüksel’den tepki gecikmedi. Avrupalı yetkililer, “ticaret ilişkileri tehditlerle değil, diyalogla yürütülmelidir” dedi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Trump vergi tehdidi
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Avrupa Birliği’ne yüzde 50 gümrük vergisi uygulanması önerisine Brüksel’den tepki gecikmedi. Avrupalı yetkililer, “ticaret ilişkileri tehditlerle değil, diyalogla yürütülmelidir” dedi. Trump ise, “Anlaşmayı biz belirledik” diyerek geri adım atmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği ile süren ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını söyleyerek, Avrupa ürünlerine doğrudan yüzde 50 gümrük vergisi uygulanmasını önerdi. Trump’ın önerisi Avrupalı liderlerin tepkisini topladı.

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros Sefoviç (okunduğu gibi), ABD ile tehditlere değil, karşılıklı saygıya dayalı bir ticaret anlaşması yapmak istediklerini söyledi. “Çıkarlarımızı savunmaya hazırız” dedi.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, ”Bu yola girmemize gerek yok. Müzakereler, sürdürülebilir tek yoldur” derken, Fransız ve Alman yetkililerden Trump’a tepki gösteren açıklamalar geldi.

ABD Başkanı Trump ise, “Bir anlaşma aramıyorum, anlaşmayı biz zaten belirledik” ifadelerini kullanarak, tutumunun değişmeyeceği mesajı verdi.

Trump, söz konusu ek verginin yalnızca Avrupa’da üretilen ürünleri kapsayacağını, ABD’de imal edilen Avrupa Birliği menşeili malların muaf tutulacağını söyledi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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