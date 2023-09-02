2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi? Piyasaya göre güncel fiyatlar...

Altın, yatırımcılar için her zaman önemli bir değer deposu olmuştur. 2 Eylül'de altın piyasası da merakla takip ediliyor. Yatırımcılar dünya genelindeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak altın fiyatlarını izlemeye devam ediyorlar. İşte 2 Eylül günü altın fiyatları...

2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi? Piyasaya göre güncel fiyatlar...
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2 Eylül'de altın piyasası, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için büyük bir ilgi odağı haline geldi. Altın, ekonomik belirsizliklerin ve küresel olayların etkisi altında sürekli dalgalanan bir değer olarak kendini gösteriyor. Yarım altın ve gram altın gibi popüler altın türlerinin fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımcılar, bu önemli değer depolarının güncel fiyatlarını takip ederek, yatırım stratejilerini belirlemeye devam ediyorlar.

Altının, enflasyon ve ekonomik dalgalanmalar karşısındaki güvenilirliği, yatırımcıların bu değerli metalin fiyatlarını yakından takip etmelerine yol açıyor. Yarım altın ve gram altın gibi farklı altın türlerinin fiyatları, günlük olarak değişebilir ve yatırım portföylerinin performansını etkileyebilir. Bu nedenle, altın piyasasını izlemek ve güncel fiyat bilgilerini takip etmek, yatırımcılar için kritik bir öneme sahiptir.

2 Eylül'de altın fiyatları nasıl değişti? Altın fiyatları yükseldi mi? Piyasaya göre güncel fiyatlar... - Resim : 1

2 EYLÜL'DEKİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

  • Alış Fiyatı: 1.664,60
  • Satış Fiyatı: 1.665,00

ÇEYREK ALTIN

  • Alış Fiyatı: 2.691,38
  • Satış Fiyatı: 2.738,48

YARIM ALTIN

  • Alış Fiyatı: 5.382,76
  • Satış Fiyatı: 5.485,28

TAM ALTIN

  • Alış Fiyatı: 10.732,29
  • Satış Fiyatı: 10.732,29

CUMHURİYET ALTINI

  • Alış Fiyatı: 10.732,29
  • Satış Fiyatı: 11.186,98

ATA ALTIN

  • Alış Fiyatı: 10.981,49
  • Satış Fiyatı: 11.186,98

GREMSE ALTIN

  • Alış Fiyatı: 26.664,60
  • Satış Fiyatı: 27.218,33
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