28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Altın en önemli yatırım araçlarından biri. Pek çok insan yatırım yapmak ve hediye etmek için altın fiyatlarını düzenli takip ediyor. Peki 28 Ağustos günü altın fiyatları nasıl değişti?
Altın fiyatları her gün ve hatta her saat değişiyor. Pek çok insan internette "28 Ağustos'ta altın ne kadar oldu" sorusunun cevabını arıyor. Peki altın fiyatları azaldı mı yoksa arttı mı?
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Gram Altın
Alış: 1628.17
Satış: 1630.67
Çeyrek Altın
Alış: 2634.97
Satış: 2688.74
Yarım Altın
Alış: 5269.85
Satış: 5381.38
Tam Altın
Alış: 10507.88
Satış: 10736.90
Cumhuriyet Altını
Alış: 10751.66
Satış: 11004.48
Ata Altın
Alış: 10752.11
Satış: 10969.17
Gremse Altın
Alış: 26107.22
Satış: 26705.92