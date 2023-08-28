28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları her gün ve hatta her saat değişiyor. Pek çok insan internette "28 Ağustos'ta altın ne kadar oldu" sorusunun cevabını arıyor. Peki altın fiyatları azaldı mı yoksa arttı mı?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?



Gram Altın

Alış: 1628.17

Satış: 1630.67



Çeyrek Altın

Alış: 2634.97

Satış: 2688.74



Yarım Altın

Alış: 5269.85

Satış: 5381.38



Tam Altın

Alış: 10507.88

Satış: 10736.90

Cumhuriyet Altını

Alış: 10751.66

Satış: 11004.48



Ata Altın

Alış: 10752.11

Satış: 10969.17



Gremse Altın

Alış: 26107.22

Satış: 26705.92