28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?

Altın en önemli yatırım araçlarından biri. Pek çok insan yatırım yapmak ve hediye etmek için altın fiyatlarını düzenli takip ediyor. Peki 28 Ağustos günü altın fiyatları nasıl değişti?

28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
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Altın fiyatları her gün ve hatta her saat değişiyor. Pek çok insan internette "28 Ağustos'ta altın ne kadar oldu" sorusunun cevabını arıyor. Peki altın fiyatları azaldı mı yoksa arttı mı? 

 

28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar? - Resim : 1 

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?


Gram Altın

Alış: 1628.17
Satış: 1630.67


Çeyrek Altın

Alış: 2634.97
Satış: 2688.74


Yarım Altın

Alış: 5269.85
Satış: 5381.38


Tam Altın

Alış: 10507.88
Satış: 10736.90

Cumhuriyet Altını 

Alış: 10751.66
Satış: 11004.48


Ata Altın

Alış: 10752.11
Satış: 10969.17


Gremse Altın

Alış: 26107.22
Satış: 26705.92

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