Altın fiyatları düştü! Gram altın ve çeyrek altının fiyatı dikkat çekti
Yatırımcılar bu haberi merak ediyor. Altın fiyatları günü düşüşle kapattı. Peki son verilere göre altın fiyatları kaç lira oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? İşte yanıtı...
Altındaki değişim vatandaşları ilgilendiriyor. Yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları öne çıkan konular arasında. Altın fiyatları son kapanış verilerine bakıldığında düştü. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
Gram Altın fiyatı: 2.447,66 lira
Ons Altın fiyatı: 2.326,76 lira
Altın fiyatları ($/kg): 75.620,000.23 lira
Altın (Euro/kg): 70.703,290.45 lira
Cumhuriyet Altını: 16.714,080.48 lira
Çeyrek Altın: 4.062,710.48 lira
Reşat Altın: 17.219,810.48
Kulplu Reşat Altın 17.185,280.48
# Altın # gram altın # çeyrek altın # altın fiyatları