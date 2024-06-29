Altın fiyatları düştü! Gram altın ve çeyrek altının fiyatı dikkat çekti

Altındaki değişim vatandaşları ilgilendiriyor. Yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları öne çıkan konular arasında. Altın fiyatları son kapanış verilerine bakıldığında düştü. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Gram Altın fiyatı: 2.447,66 lira

Ons Altın fiyatı: 2.326,76 lira

Altın fiyatları ($/kg): 75.620,000.23 lira

Altın (Euro/kg): 70.703,290.45 lira

Cumhuriyet Altını: 16.714,080.48 lira

Çeyrek Altın: 4.062,710.48 lira

Reşat Altın: 17.219,810.48

Kulplu Reşat Altın 17.185,280.48