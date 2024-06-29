Altın fiyatları düştü! Gram altın ve çeyrek altının fiyatı dikkat çekti

Yatırımcılar bu haberi merak ediyor. Altın fiyatları günü düşüşle kapattı. Peki son verilere göre altın fiyatları kaç lira oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira oldu? İşte yanıtı...

Altın fiyatları düştü! Gram altın ve çeyrek altının fiyatı dikkat çekti
Altın fiyatları düştü! Gram altın ve çeyrek altının fiyatı dikkat çekti
Editör: Nurullah Aydın
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Altındaki değişim vatandaşları ilgilendiriyor. Yatırım yapan vatandaşlar altın fiyatlarını takip ediyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları öne çıkan konular arasında. Altın fiyatları son kapanış verilerine bakıldığında düştü. Peki gram altın ve çeyrek altın kaç liradan satılıyor? İşte merak edilen güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

ALTIN FİYATLARI

Gram Altın fiyatı: 2.447,66 lira

Ons Altın fiyatı: 2.326,76 lira

Altın fiyatları ($/kg): 75.620,000.23 lira

Altın (Euro/kg): 70.703,290.45 lira

Altın fiyatları düştü! Gram altın ve çeyrek altının fiyatı dikkat çekti - Resim : 2

Cumhuriyet Altını: 16.714,080.48 lira

Çeyrek Altın: 4.062,710.48 lira

Reşat Altın: 17.219,810.48

Kulplu Reşat Altın 17.185,280.48

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