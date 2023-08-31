Altın fiyatları düştü mü? 31 Ağustos günü altın fiyatları nasıl etkilendi? Piyasalara göre altın fiyatları...

Altın fiyatları her gün değişmeye devam ediyor. Bu değişimler yatırım yapmak isteyen tarafından yakından takip ediliyor. 31 Ağustos günü piyasalarda altın fiyatları nasıl değişti?

Altın fiyatları düştü mü? 31 Ağustos günü altın fiyatları nasıl etkilendi? Piyasalara göre altın fiyatları...
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Altın yatırım yapmak isteyenler tarafından en fazla tercih edilen araçlardan biri. Geleneksel bir araç olarak özellikle Türkiye'de altın fiyatları sürekli olarak takip ediliyor. 31 Ağustos günü piyasalarda altın fiyatları nasıl değişti? 

En ucuz altın birimi olması nedeniyle sıklıkla alınan ve satılan Gram altın için satış fiyatı 1670.60 TL ve alış fiyatı ise 1669.96 TL oldu. Çeyrek altın ise 2705,32 TL'den alınırken 2748,48 TL'den satıldı. Tam ve Yarım Altın ise yine en fazla tercih edilen yatırım araçlarından birisi... Tam altının alış fiyatı 10 708 TL iken satış fiyatı ise 10 959 TL oldu. Yarım altın ise 5411 TL'den alınırken 5503 TL'den satıldı. 

Altın fiyatları düştü mü? 31 Ağustos günü altın fiyatları nasıl etkilendi? Piyasalara göre altın fiyatları... - Resim : 1

İŞTE ALTIN FİYATLARI 

Gram altın 

Alış Fiyatı:  1669.96

Satış Fiyatı:  1670.60

Çeyrek Altın

Alış Fiyatı: 2705.32

Satış Fiyatı: 2748.48

Yarım Altın

Alış Fiyatı: 5411.03

Satış Fiyatı: 5503.72

Tam Altın

Alış Fiyatı: 10787.18

Satış Fiyatı: 10959.64

Cumhuriyet Altını

Alış Fiyatı: 10959.64

Satış Fiyatı: 11227.89 

Ata Altın

Alış Fiyatı: 11036.80

Satış Fiyatı: 11227.13

Gremse Altın

Alış Fiyatı: 26802.22

Satış Fiyatı: 27319.12

# Altın # altın fiyatları
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