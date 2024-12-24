Altın fiyatlarında sert düşüş: Yeni yıl öncesi alım fırsatı mı?
Amerika Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimlerini yavaşlatacağı sinyali, altın fiyatlarında sert düşüşlere yol açmıştı. Son günlerde toparlanmaya çalışan altın fiyatları, yeniden düşüş trendine girdi.
Özellikle çeyrek altındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 5 bin liranın üzerine çıkan çeyrek altın, yılın son günlerinde değer kaybetti.
Analistlerin Beklentisi: Altında Düşüş Sürecek mi?
Analistler, bu hafta altın fiyatlarında düşüşlerin devam edebileceğini belirtiyor. Ancak bu düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini ifade eden uzmanlar, 2025 yılının başlamasıyla birlikte altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğini öngörüyor.
24 Aralık 2024 Güncel Altın Fiyatları
Gram Altın
Alış: 2.968,78 TL
Satış: 2.969,27 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4.843,00 TL
Satış: 4.945,00 TL
Yarım Altın
Alış: 9.716,00 TL
Satış: 9.889,00 TL
Tam Altın
Alış: 19.402,00 TL
Satış: 19.703,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 19.954,00 TL
Satış: 20.256,00 TL
Ata Altın
Alış: 20.064,00 TL
Satış: 20.216,00 TL
Altın fiyatlarının güncel durumu, Kapalıçarşı’dan alınan verilerle şekilleniyor. Çeyrek altın, satış fiyatı 4.945 TL seviyesinde güne başlarken, gram altın ise 3.030 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
Not: Bu bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.