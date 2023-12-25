Altın Fiyatlarında Son Durum... Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 25 Aralık 2023 Altın Kaç TL Oldu?

Altın fiyatları sürekli olarak değişmektedir. Güncel altın fiyatlarını merak edenler internetten bunun cevabını öğrenmek isterler. Peki 25 Aralık 2günü altın kaç TL oldu? İşte gram, çeyrek ve tam altının güncel fiyatları...

Altın Fiyatlarında Son Durum... Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 25 Aralık 2023 Altın Kaç TL Oldu?
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Altınlar değerlerine göre değişen bir sistemle ayrılırlar. Gram altın 25 Aralık günü alış fiyatını 1931.61
TL’den belirlerken satış fiyatı ise 1932.3 TL olmuştur. Tam altının alış fiyatı ise 12470.18 TL, satış fiyatı da 12686.50 TL’dir.

Altın Fiyatlarında Son Durum... Altın Fiyatları Haftaya Nasıl Başladı? 25 Aralık 2023 Altın Kaç TL Oldu? - Resim : 1
25 ARALIK 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1931.61
Satış Fiyatı: 1932.3

ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 3123.11
Satış Fiyatı: 3179.74

YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 6246.24
Satış Fiyatı: 6356.33

TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 12470.18 
Satış Fiyatı: 12686.50

CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 12747.86
Satış Fiyatı: 12991.53

ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 12749.34
Satış Fiyatı: 12998.05

GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 30957.08
Satış Fiyatı: 31592.36

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