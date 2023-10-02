Altın güne yüksek başladı: Şimdi altın satılır mı? 2 Ekim güncel altın fiyatları...
Altın en fazla merak edilen değerli madendir. Her zaman uluslararası piyasada ve yerel piyasalardaki değeri insanlar tarafından en fazla araştırılan konulardan olmuştur. 2 Ekim 2023 günü altının piyasalardaki alış ve satış fiyatları kaç TL olarak değer buldu?
Altın ülkemizde ve dünyadan özellikle takip edilen değerlerden biridir. Yatırım yapmak isteyenler altının güncel fiyatlarını takip ederek kendi yatırım portföylerini takip edebilirler. Altın sadece talepten değil, dünyadaki siyasi gelişmelerden de etkilendiği için insanlar altının güncel fiyatını merak etmenin yanı sıra güncel gelişmelerini de mutlaka takip etmelidir. 2 Ekim günü altının güncel alış ve satış fiyatlarını öğrenmek isteyenler haberimizin devamını okuyabilirler. İşte 2 Ekim güncel altın alış ve satış fiyatları…
Altın fiyatları gün içinde sürekli olarak değişmektedir. En eski ve değerli madenlerden biri olan altın yüzyıllar boyu bir değer aracı olarak kullanılmıştır. Bu araç yüzyıllarca para birimi olarak kullanılsa da artık günümüzde yatırım aracı haline gelmiştir. 2 Ekim 2023 günü gram altının alış fiyatı 1627.45 TL ve satış fiyatı 1627.62 TL olarak belirlenirken, tam altının satış fiyatı 10678.43 TL ve alış fiyatı ise 10512.77 TL olmuştur. Peki 2 Ekim günü diğer altın türleri kaç TL’den değer buldu?
2 EKİM 2023 GÜNÜ ALTIN ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI
Pek çok insan altının güncel fiyatını internetten öğrenmektedir. İnternette bu değerleri sunan pek çok site olsa da verileri bulmak karışık olabilir. İşte 2 Ekim için güncel altın alış ve satış fiyatları…
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 1627.41
Satış Fiyatı: 1627.53
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 2636.11
Satış Fiyatı: 2677.83
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 5272.74
Satış Fiyatı: 5363.94
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 10513.09
Satış Fiyatı: 10680.29
CUMHURİYET ALTINI
Alış Fiyatı: 10756.93
Satış Fiyatı: 10940.82
ATA ALTIN
Alış Fiyatı: 10758.30
Satış Fiyatı: 10941.12
GREMSE ALTIN
Alış Fiyatı: 26126.95
Satış Fiyatı: 26625.45