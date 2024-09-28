Altında beklenmedik düşüş: Gram altın hafta sonuna nasıl girdi?

Altın fiyatları bu hafta rekor üstü rekor kırarken, hafta sonu beklenen bir düşüşle girdi. Peki, gram altın hafta sonu kaç lira oldu? Çeyrek altının güncel satış fiyatı ne kadar? 28 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatlarındaki son durum...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Altında beklenmedik düşüş: Gram altın hafta sonuna nasıl girdi?
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Altının fiyatı bu hafta 2 bin 800'e kadar yükseldi. Ancak Cuma günü yaşanan satış baskısıyla Fiyatlar zirveden geri çekildi. Gram altının satış fiyatı bu hafta yüzde 1,99 artışla 2 bin 923 liraya ulaşırken, cumhuriyetin fiyatı yüzde 4,85 artışla 20 bin 52 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 4 bin 800 lira olan çeyrek altın, yüzde 4,77 artış göstererek 5 bin 29 liradan satılmaya başlandı.

Altında beklenmedik düşüş: Gram altın hafta sonuna nasıl girdi? - Resim : 1

Altın Fiyatlarında Düşüş Beklentisi Ons altın hafta sonuna düşüşle girdi. Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında yeni rekorlar bekleyen analistler, bu hafta kar satışlarına karşı yatırımcıların dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Gram Altın Kaç Lira?

Gram altının alış fiyatı: 2.919,66 TL
Gram altının satış fiyatı: 2.920,22 TL

Çeyrek Altın Kaç Lira? Çeyrek altının alış fiyatı: 4.975,00 TL
Çeyrek altının satış fiyatı: 5.040,00 TL

Yarım Altın Kaç Lira? Yarım altının alış fiyatı: 9.920,00 TL
Yarım altının satış fiyatı: 10.073,00 TL

Tam Altın Kaç Lira? Tam altının alış fiyatı: 19.840,00 TL
Tam altının satış fiyatı: 20.076,00 TL

Cumhuriyet Altını Kaç Lira? Cumhuriyet'in satış fiyatı: 20.322,00 TL
Cumhuriyet'in satış fiyatı: 20.629,00 TL

Ata Altın Kaç Lira? Ata altının alış fiyatı: 20.374,00 TL
Ata altının satış fiyatı: 20.606,00 TL

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