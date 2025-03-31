Altında yükseliş sürecek mi? 31 Mart Pazartesi gram, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Gram altın güne 3.797 TL’den başlarken, ons altının değeri ise 3.107 dolardan işlem görüyor. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün ne kadar? İşte 31 Mart altın fiyatları...

Altında yükseliş sürecek mi? 31 Mart Pazartesi gram, çeyrek altın ne kadar?
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Geçtiğimiz hafta tarihi yüksek seviyelere çıkan altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı vergi kararı sonrası yükselişini sürdürüyor. 

31 MART 2025 ALTIN FİYATLARI

Yatırımcılar, ekonomik gelişmeleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip ediyor. Küresel ekonomik gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında değişiklikler görülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış fiyatı 3.799,01 TL
Satış fiyatı 3.799,48 TL

ÇEYREK ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış fiyatı 6.293,00 TL
Satış fiyatı 6.335,00 TL

CUMHURİYET ALTINI BUGÜN NE KADAR?

Alış fiyatı 25.093,00 TL
Satış fiyatı 25.235,00 TL

YARIM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış fiyatı 12.586,00 TL
Satış fiyatı 12.671,00 TL

ATA ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Alış fiyatı 25.056,35 TL
Satış fiyatı 25.690,20 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış fiyatı 24.297,06 TL
Satış fiyatı 24.778,12 TL

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