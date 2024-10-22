Altının kilogram fiyatı uçtu

Altının kilogram fiyatı adeta uçtu. Peki 1 kg altın kaç lira oldu? İşte Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda altının kilogram fiyatı...

Nurullah Aydın Nurullah Aydın
Altının kilogram fiyatı uçtu
Altının kilogram fiyatı uçtu
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Altının kilogram fiyatı uçtu. 1 kg altın kaç liradan işlem görüyor? Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda  1 kg altın kaç lira oldu? Altın piyasasında en düşük 3 milyon 100 bin lira, en yüksek 3 milyon 124 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1 azalışla 3 milyon 100 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dünü 3 milyon 132 bin liradan tamamlamıştı.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI

Altının kilogram fiyatı uçtu - Resim : 1

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 100 bin liraya geriledi.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 814 milyon 291 bin 661,94 lira, işlem miktarı ise 1.244,74 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 868 milyon 598 bin 314,91 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, AgaBullion Kıymetli Madenler, DenizBank ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

    STANDART TL/KG DOLAR/ONS
  Önceki Kapanış 3.132.000,00 2.837,30
  En Düşük 3.100.000,00, 2.735,00
  En Yüksek 3.124.000,00 2.845,75
  Kapanış 3.100.000,00 2.839,00
  Ağırlıklı Ortalama 3.116.108,17 2.818,53
  Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.814.291.661,94  
  Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.244,74  
  Toplam İşlem Adedi 44

Kaynak: Anadolu Ajansı

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