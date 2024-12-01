Uzman isim altın için uyardı: 'Yaşanacak olumsuz gelişmeler karşısında...'

Finansal analist İslam Memiş, kişisel Youtube kanalı üzerinden yaptığı yayında; altın, dolar, euro ve borsa ekseninde yeni haftayı değerlendirdi.

Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığın altını çizen Memiş'in öngörüleri şöyle: "Borsa İstanbul 100 endeksi 9652 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Endesk tarafında 10.000 puan seviyesinin radarımızda olduğunu ifade etmişti. Pozitif bir seyir vardı geçen hafta. 10.000 puan seviyesini beklemeye devam ediyorum yeni haftada. Düşüşleri alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğim. Kısa vadede 9-400-9800 aralığına odaklandık. Mart ayına kadar beklediğim 12.000 seviyesi geçerliliğini korumakta.

ONS ALTIN

2655 dolar seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Yukarıda 2680dolar direnci var burayı takip etmeye devam edeceğim. 2600 dolar seviyesi altındaki rakamlar benim nazarımda ucuz kalmaya devam edecek ama kabaca 2580-2680 aralığında gezinen bir altın olduğunu gözlemliyoruz.

GRAM ALTIN

Gram altın şu an itibarıyla 3.050 lira seviyesinden alıcı buluyor. Hata içinde 3.026-3.072 lira aralığında gezindi. Dolar stabil olduğu için oradaki hareketler altına çok destek vermiyor ama yeni haftada yükseliş beklentimiz devam ediyor.

Kısa vadede 2980-3.080 aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz. 3.000 liranın altını alım fırsatı olarak görürüm. Altın benim nazarımda ucuz kalmaya devam ediyor.

Yaşanacak olumsuz bir gelişmeyle hızlı ataklar görebiliriz. Ons altın ve gram altın tarafında. Yaşanacak olumsuz bir gelişmeyle hızlı ataklar görebiliriz. Ons altın ve gram altın tarafında. Temkinli duruşumuzu sürdürüyoruz. Elinde altın bulunduran yatırımcının nakit ihtiyacı yoksa beklemeye devam etmesi gerekiyor."