24 Mayıs 2023 için Güneş aktivitesi: Uzak taraftaki güneş lekeleri bize doğru geliyor...

Bugünün en önemli haberleri: Güneş hareketliliğindeki kısa süreli durgunluk devam ediyor, iki M patlaması aktivite seviyelerini orta düzeyde tutuyor. Ancak perdenin arkasına bakarsak endişe verici şeyler var! Güneşin titreşimlerini ölçerek bize uzak tarafının bir görüntüsünü veren heliosismolojiyi (Güneş'teki dalga salınımlarını inceler) kullanarak, birçok güneş lekesinin görünmeden orada beklediğini görebiliriz. Dolayısıyla, Güneş döndükçe, yakında Dünya'ya bakan tarafa birkaç yeni bölge gelebilir. Buna eski güneş lekesi bölgesi AR3296'nın dönüşü de dahil olabilir. Eski diyoruz çünkü bir bölge güneşin etrafında bir tur atsa bile, tekrar ortaya çıktığında yeniden etiketlenir. Kısa süre önce AR3288 Dünya'dan görülen güneş diskine geri döndüğünde olan buydu - artık onu AR3310 olarak bileceksiniz. Bununla birlikte, çoğu güneş lekesi yıldızımızın etrafındaki tüm yolu kat edemeden bozulur ve kaybolur. Dolayısıyla bu güneş lekelerinden kaç tanesinin gerçekte ne zaman ortaya çıkacağını bilemeyiz. Bekleyip görmemiz gerekecek! Bu arada, dikkatimizi güneşimizin uzak tarafında tutarak, 23 Mayıs'ta 11:24 UTC

civarında meydana gelen bir filament patlaması, Dünya'ya ters yönde tam bir güneş lekesi kütle atımını ateşledi. Aşağıdaki LASCO C3 görüntülerine göz atın.

Son 24 saat: saat 14.00 ile bugün saat 14.00 arasında üretilen toplam 18 parlama ile Güneş aktivitesi orta seviyelerde devam ediyor. Güneş lekesi AR3311'den iki M patlaması meydana geldi, en büyüğü 23 Mayıs'ta 15.13'de bir M3.1 patlamasıydı. Geri kalanlar mantetik alan patlamalarıydı. İki şiddetli patlaması da dahil olmak üzere 14 patlamayla AR3311 en büyük patlama üreticisi oldu. Bu aktif bölge şu anda yıldızımızın Dünya'ya bakan tarafındaki en büyük güneş lekesidir ve beta-gama-delta manyetik yapılandırmayı korumuştur. Bu da daha fazla manyetik alan patlamaları ve hatta rüzgara bağlı patlaması potansiyeline sahip olduğu anlamına geliyor. Şimdilik üretkenliğini sürdürüyor, ancak çoğunlukla sezyum salıyor. Şu anda jeoetkin bir konuma ulaşıyor, bu nedenle herhangi bir koronal kütle atımının Dünya'ya yönelik olma ihtimali yüksek. Bu bölgeyi yakından takip edeceğiz. AR3311'in iki manyetik alan patlamasından ilkiyle ilişkili bir R1 (küçük) radyo kesintisi, kuzeydoğu Afrika üzerindeki bir bölgeyi etkiledi. Güneş'in Dünya'ya bakan yüzünde şu anda beş etiketli aktif bölge bulunmaktadır. AR3314'ün ana lekesini kaybetmesi ve çoğunlukla yüzeysel indirgenmesinin ardından AR3314'ün AR3311 ile birleştiğine dikkat edin. Şimdi, bir zamanlar AR3314 olan bölge de dahil olmak üzere tüm alan AR3311 olarak etiketlenmiştir.

Önümüzdeki 24 saat: Tahminlere göre rüzgara bağlı güneş patlamaları için %99, güneş yanındaki manyetik alan patlamaları için %50 ve güneş fırtınaları patlamaları için %10 şans var.

Bir sonraki beklenen koronal kütle atımı(CME): Bize doğru 22 Mayıs'ta ateşlenen bir CME'nin bugün ilerleyen saatlerde hafif bir darbe ile gelmesi bekleniyor. Bir G1 (minör) jeomanyetik fırtına muhtemeldir. Dünya'ya yönelik başka hiçbir CME gözlemlenmemiştir.

Güncel jeomanyetik aktivite: Bu yazı yazıldığı sırada (saat 14.00, 24 Mayıs) Dünya'nın manyetik alanı sakin durumdadır. Bu durum 23 Mayıs günü geç saatlerde değişmiştir. Bu eşiğe saat 01.00'de ulaşılmıştır. 22 Mayıs'ta Güneş'i terk eden bir CME'den gelen hafif bir darbe ile bir koronal delikten gelen hızlı güneş rüzgarının etkilerinin birleşmesiyle bugün gün boyunca G1 (minör) jeomanyetik fırtına muhtemeldir. Bu etkiler azaldıkça koşullar 25 Mayıs'a kadar sakin seviyelere dönebilir.

23 Mayıs 2023. LASCO C3, Güneş'in uzak tarafındaki bir filamentin patlamasını yakalamış ve 23 Mayıs günü saat 15.00 civarında tam bir halo olayı meydana getirmiştir. Koronal kütle atımı (CME) Dünya'ya yönelik değildir.

23 Mayıs 2023. 23 Mayıs günü saat 15.13'te bir M3.1 parlaması görüldü. AR3311 güneş lekesi tarafından patlatıldı.

Bu görüntü, 24 Mayıs 2023 tarihinde saat 07.00 itibariyle en aktif bölgelerin etiketlendiği güneş aktivitesini göstermektedir.

23 Mayıs 2023 için Güneş aktivitesi: Klasik bir ampul koronal kütle atımı

Dün Dünya'da yaşanan şaşırtıcı jeomanyetik fırtınanın ve Güneş'teki birkaç aktif günün ardından hem Güneş hem de Dünya'nın jeomanyetik alanı daha sakin koşullara geri döndü. Ancak yıldızımızda her zaman görülecek bir şeyler var! Güneş'in kuzeybatı ucunun hemen üzerinde, kutbun yakınında meydana gelen bir filament patlaması, güneş uzmanlarının "klasik" ampul şeklinde bir koronal kütle atımı (CME) olarak değerlendirdiği bir patlama meydana getirdi. Patlama 22 Mayıs günü saat15.40 sularında meydana geldi. Üstteki resimde Güneş üzerinde kuzeye doğru fırlayan ampul şeklindeki CME'yi görüyor musunuz? Bu tür CME'ler ilk kez 1995 yılında fırlatılan NASA-ESA SOHO uzay aracının ilk günlerinde görülmüştü. Ampul şeklindeki bir CME'nin hareketsiz görüntüsünü burada bulabilirsiniz. Hareketsiz görüntüde, ampul şeklindeki bir CME'nin, bir boşlukla çevrelenmiş ve daha sonra CME'nin ön kenarı ile sınırlanmış CME'nin çekirdeğini gösterdiğini görmek daha kolaydır.

Son 24 saat: Güneş aktivitesi orta düzeyde. Güneş, geçtiğimiz günün en büyük patlaması olan M1.9 patlaması da dahil olmak üzere 12 patlama üretti. Yani dün saat 19.00'dan bugün saat 19.00'a kadar 11 manyetik alan ve bir enerji. Geçtiğimiz günün başlıca parlama üreticisi, 12 parlamanın sekizini patlatan AR3311 güneş lekesiydi. Bu bölge aynı zamanda delta bölgesini yeniden kazanarak bir miktar büyüme gösterdi ve şimdi beta-gama-delta manyetik konfigürasyonu gösteriyor (enerji ve hatta manyetik alan patlamaları için daha büyük bir potansiyele işaret ediyor). AR3311 şu anda Güneş'teki en büyük ve en karmaşık aktif bölgedir. Ancak AR3311 M1.9 patlamasını üretmedi. Patlama 22 Mayıs günü saat 13:37'de AR3312 güneş lekesi bölgesinden geldi. Muhtemel bir yeryüzü bileşenine sahip dar bir CME, enerji patlamasıyla ilişkilendirildi. Bu güneş patlamasından kısa bir süre sonra, Afrika kıyılarının batısında Atlantik Okyanusu üzerindeki bir bölgeyi etkileyen bir R1 (küçük) radyo kesintisi gözlemlendi. Güneş'in şu anda Dünya'ya bakan tarafında altı aktif bölge bulunmaktadır.

22-23 Mayıs 2023 için Güneş aktivitesi. Merkezde SDO 304'ün yer aldığı ve SOHO LASCO C2 ve C3 koronagrafları ile çevrelenmiş hareketli bir görüntü dizisi. Başlangıca yakın, klasik bir ampul şeklindeki CME, kuzeybatı uzvu ve kutbu yakınındaki bir filament patlamasından kuzeye doğru fırlıyor.

23 Mayıs 2023. Güneş şu anda güneybatı çeyreğinde büyük, jeofektif bir koronal delik taşıyor. Ürettiği hızlı güneş rüzgârı Dünya'ya ulaşabilir. SDO aracılığıyla görüntü.

Kaynak: https://earthsky.org/sun/sun-activity-solar-flare-cme-aurora-updates/