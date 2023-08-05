500 Milyon Yıllık Gizemli Varlık: Denizanalarının Derinlemesine Yolculuğu

Türkiye'nin çevresindeki denizlerde çeşitli türlerde denizanaları bulunmaktadır. Genellikle zehirli olan denizanaları ekosistemi de etkiliyor. Bu denizanaları farklı boyutlarda, renklerde ve zehir seviyelerinde olabilirler. Denizanaları, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz gibi kıyılarında yoğun şekilde bulunan denizanalarının gizemli 500 milyon yıllık tarihini sizler için araştırdık

DENİZANALARININ 500 MİLYON YILLIK TARİHİ

Kanı, kalbi veya beyni olmayan sümüksü bir canlı düşünün. Denizanaları Dünya'nın en yaygın deniz canlılarından biri olarak kabul ediliyor. Farklı özellik ve zehir oranlarına sahip denizanaları 500 milyon yıldır denizlerde var olmayı sürdürüyor. (en eski dinozorlardan 250 milyon yıl daha yaşlı)

Kanada Toronto'daki Royal Ontario Müzesi'ndeki bilim adamları, fosil bir denizanasını buldular ve inceleme sonucunda 500 milyon yıllık olabileceğine kanaat getirdiler. Araştırmalar ise sürüyor.

DENİZANASI FOSİLİNİN İSMİ: BURGESSOMEDUSA

Yapısının yüzde 95 sudan oluşan ve fosil kalıntısı bulması zor denizanalarının en net fosilleri Kanada'da bulunan Rocky Dağlarında ortaya çıktı. Royal Ontario Müzesi araştırmacıları şu anda fosil denizanasının iç anatomisi ve dokunaçları incelemek ve daha fazla bilgi edinmek için kullanılan 200'e yakın örneği kurtarmayı başardılar.

DENİZANALARI HAKKINDA ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çalışmanın ortak yazarı ve Toronto Üniversitesi doktora adayı Joe Moysiuk , yaptığı açıklamada , araştırmaların devam edeceğini söyledi. Ve şunları ekledi: