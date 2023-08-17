8.500 – 15.000 TL arası en iyi akıllı telefonlar hangileri?

Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, neredeyse her türlü görevi artık cep telefonlarımız üzerinden halledebiliyoruz. Günümüzde pek çok farklı markanın ürettiği geniş bir telefon modeli yelpazesi bulunuyor. Fakat en iyi telefon tercihi kişisel ihtiyaçlara ve tercihlere bağlı olarak değişebilir. Farklı fiyat aralıklarına göre öneri sunabileceğimiz en üstün akıllı telefonları sizler için derledik. Bu telefonlar arasında kamera performansı, pil ömrü, işlemci gücü gibi birçok kritere özellikle dikkat ettik.

8.500 – 15.000 TL ARASI EN İYİ AKILLI TELEFON MODELLERİ HANGİLERİ?

REALME 8

En iyi akıllı telefon önerileri listemizde yer alan bir başka model ise Realme 8 oluyor. Daha önce de listemizde yer alan Realme 7’nin gelişmiş versiyonu olan Realme 8 piyasadaki en iyi fiyat/performans ürünlerinden biri.

Android 12 güncellemesine de sahip olan cihazda maalesef 5G desteği yer almıyor. Yine de fiyat/performans için kesinlikle tercih edebileceğiniz ürünler arasında yer aldığını belirtelim. Realme 8’in fiyatı ise yaklaşık 8.500 TL’den başlıyor.

SAMSUNG GALAXY M33

Samsung’un en yeni orta segment telefonlarından biri olan Galaxy M33 ile akıllı telefon önerileri listemize devam ediyoruz. Fiyat/performans ürünleri arasında sayabileceğimiz Galaxy M33 güncel olarak fiyat aralığındaki en başarılı cihazlar arasında.

5000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihazın 25 W hızlı şarj desteğine de sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca Android 12 işletim sistemi ve 5G desteği de cihazda yer alıyor. Tüm bu özelliklere sahip ürünün fiyatı ise yaklaşık 8.500 TL olarak belirtiliyor.

OPPO RENO5 LİTE

En iyi akıllı telefonlar listemizde yer alan bir başka model ise Oppo’ya ait. Özellikle donanım kısmında kullanıcılarını mutlu eden cihaz uygun rakiplerine kıyasla uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor. Tüm bunlar sayesinde listemize girmeye de hak kazanıyor.

Telefonun batarya özelliklerinde ise 4310 mAh kapasiteli bir pil ve 30 W hızlı şarj desteği bulunuyor. Ancak kablosuz şarj desteği olmadığını belirtmekte fayda var. Cihazın işletim sistemi ise Android 11 olarak belirtiliyor. Ancak Android 12‘ye yükseltmek mümkün. Parmak izi okuyucusu ise ekranın içinde yer alıyor. Bu ürünün fiyatı ise yaklaşık 10.000 TL’den başlıyor.

SAMSUNG GALAXY A52

En iyi akıllı telefonlar listemizde Samsung Galaxy A52 modeli de kendisine yer buluyor. Donanımsal özellikleri ile oldukça beğeni toplayan bu cihaz, fiyatıyla da göz dolduruyor. Ayrıca oldukça güncel bir model olması da büyük bir avantaj.

Ürünün batarya kapasitesi ise 4500 mAh olarak belirtiliyor. Yaklaşık 21 saate kadar video oynatma ömrü bulunan bu batarya 25W hızlı şarj desteği ile sunuluyor. Bu modelin güncel fiyatı ise yaklaşık 11.000 TL’den başlıyor.

REDMİ NOTE 11 PRO



En iyi akıllı telefon önerileri listemize Xiaomi tarafından geliştirilen bir telefon ile devam ediyoruz. Xiaomi Note 11 Pro başarılı bir ekrana sahip fiyat/performans modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ancak kameraya özellikle video kaydına önem veren kullanıcıların bu modeli tercih etmemesi gerektiğini söyleyelim.

Redmi Note 11 Pro’nun batarya özelliklerine baktığımızda karşımıza 5000 mAh kapasiteli bir pil çıkıyor. 67 W hızlı şarj desteği de bu pilin özellikleri arasında bulunuyor. Ancak üründe 5G desteği maalesef yer almıyor. Bu modelin fiyatı ise yaklaşık 9.000 TL’den başlıyor.

POCO X5 PRO 5G

Sizler için hazırlamış olduğumuz en iyi akıllı telefonlar listemize 2023 yılının en iyi orta segment telefonlarından olan Poco X5 Pro 5G ile devam ediyoruz. Sade fakat oldukça şık bir tasarıma sahip olan cihaz, doğru renk seçenekleri sayesinde tasarım konusunda geçer not almayı başarıyor.

Telefonun arka kamerasında 108 MP çözünürlükte ana bir kamera mevcut. Bunun yanı sıra cihazda 8 MP ikinci ve 2 MP üçüncü kameralar yer alıyor. Cihazın ön kamera kısmında ise 16 MP çözünürlüğünde bir kamere bulunuyor. 5000 mAh bataryaya sahip olan cihazda 67 W hızlı şarj desteği de mevcut. Poco X5 Pro 5G, Türkiye’de 14.500 TL’den başlayan fiyatlarla satılmaktadır.

SAMSUNG GALAXY M52

En iyi akıllı telefonlar listemizde yer alan bir başka Samsung modeli ise Galaxy M52 5G oluyor. Yüksek performansı ve uzun ömürlü bataryasıyla pek çok kullanıcıyı memnun bırakacak bir cihaz olduğunu belirtelim.

Cihazın bataryasına baktığımızda ise 5.000 mAh kapasiteli bir pil bizleri karşılıyor. 25W’a kadar hızlı şarj desteği sunan cihaz bir günü aşan kullanım ömrüne sahip. Buna ek olarak cihazda 5G desteği ve NFC de yer alıyor. Ayrıca Android 12 güncellemesi aldığı da ifade ediliyor. Parmak izi okuyucuya da sahip bu cihazın fiyatı ise yaklaşık 17.500 TL olarak ifade ediliyor.

Kaynak: https://teknoloji.org/en-iyi-akilli-telefonlar-cep-telefonu-onerileri/#8500_%E2%80%93_15000_TL_Arasi_En_Iyi_Akilli_Telefonlar



















