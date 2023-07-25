Apple Iphone Vision tasarımı sınıfta kaldı! Üretim durdu

APPLE IPHONE VİSİON TASARIMI ELEŞTİRİLİYOR

Tasarımcılardan Apple Iphone Vision modeli geldi ve sosyal medyada hızla paylaşılıyor. Yeni bir konsept olan bu seride Apple Vision modellerinden esinlenildiği söyleniyor. Bu konsepte baktığımızda farklılıklar gözümüze çarpıyor.

Her sene yeni iPhone modeli tanıtılmadan önce olağanüstü modellerin görselleri internette dolanıyor. Bu tasarımlar daha çok bağımsız tasarımcılar tarafından tasarlanıyor. Ancak Apple’ın iPhone’u tanıtmasından bu yana tasarım konusunda belirli bir çizgiyi takip ettiğini söyleyebiliriz.

APPLE ANTONİO SERİSİNİ PİYASAYA SÜRMEYECEK!

Bazı tasarımcılar ise kendi hayallerindeki iPhone modellerini tasarlamaktan geri kalmıyor. Her ne kadar Apple’ın bu konseptleri gerçekleştirmesi mümkün olmasa da tasarımcıların sundukları modeller oldukça ilginç. Bununla birlikte son model ise Antonie De Rosa adlı bir tasarımcıdan geldi.

De Rosa, yeni konseptinde Apple’ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Vision Pro’dan esinlendiğini söylemek mümkün. iPhone Vision adını verdiği bu konsepte baktığımızda cihazın arka kısmından Apple’ın benimsediği kameralardan farklı bir kuruluma sahip olduğunu görüyoruz.

Ayrıca dikkat çeken bir diğer kısım ise ikinci ekran oluyor. Telefonun arka kısmında olan bu ekran özellikle telefonunuz masanın üzerine yüzüstü bir şekilde dururken bildirimleri takip etmeyi kolaylaştırıyor. Ek olarak konseptte daha iyi bir yakınlaştırma görevi için ikincil periskop lens yer alıyor. Tasarıma önden baktığımız zaman ise iPhone 14‘lerde küçültülmüş olan çentiği burada da görüyoruz. .