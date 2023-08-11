Apple'dan Şaşırtıcı Karar: Ünlü Tuşun Yerinde Değişiklik Yaptı!

Apple, iOS 17 güncellemesiyle birlikte iPhone'un Telefon uygulamasında önemli bir değişiklik yaparak gündeme geldi. Ancak bu değişiklik, uzun süredir iPhone kullananların alışkanlıklarını değiştirmelerini gerektirecek gibi görünüyor.

Bilindiği üzere, iOS 17 güncellemesi iPhone'un Telefon uygulamasına büyük bir yenileme getirecek. Ancak CNBC'nin haberine göre, Apple'ın yaptığı ince ayar, kullanıcıların kas hafızalarını yeniden eğitmelerini gerektirebilir.

ARAMAYI SONLANDIR TUŞUNU YERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Konuyla ilgili haberlere göre, iOS 17 beta sürümlerinde "Aramayı Sonlandır" düğmesinin yeri değiştirildi. Bu düğme, ekranın alt üçte birlik kısmından sağ alt köşeye taşındı.

Bu değişiklik sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, yeni düğme konumuna alışmanın biraz zaman alabileceğini ifade etti. Teknoloji haber sitesi 9to5Mac ise değişikliğin sosyal medyada yoğun eleştiri aldığını bildirdi.

iOS 17 HENÜZ ÇIKMADI

iOS 17 henüz genel olarak kullanıma sunulmamış olsa da, sonbaharda yeni iPhone modelleri duyurulduktan kısa bir süre sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Bir Apple temsilcisi, yeni arama ekranının tekrar değişip değişmeyeceği veya özelleştirilebilir olup olmayacağına dair henüz bir açıklama yapmadı.

Teknoloji haber sitesi 9to5Mac'e göre, Apple'ın iOS 17'de bu değişikliği neden yaptığı açık. iOS 17'nin en büyük özelliklerinden biri, telefonda görüştüğünüz kişinin tam ekran resmini gösteren "Kişi Posterleri" adlı bir özellik. Apple'ın, bu özellik odaklı tam ekran gösterimi için düğmeleri aşağı kaydırdığı iddia ediliyor.