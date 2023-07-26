Asgari ücret ile alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Son dönemde döviz bir yükseldi bir düştü derken aldığımız teknolojik aletlerde de fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle amiral gemisi dediğimiz telefonlar yüksek fiyatlarıyla çoğu kişinin ulaşamayacağı noktalara ulaştılar. Elbette hala diğer pahalı telefonlara göre daha ucuz alternatifler bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET İLE ALINABİLECEK EN İYİ AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Asgari ücret ile fiyat/performans telefonlar almak mümkün. İşte o modeller:

GENERAL MOBİLE GM22

• Fiyatı: 3.699 TL

Teknik özellikleri

• Ekran: 6,52 inç HD+ IPS LCD

• İşlemci: MediaTek Helio A25

• RAM: 3 GB

• Depolama alanı: 32 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 13 + 0,3 + 0,3 MP

• Ön kamera: 8 MP

• İşletim sistemi: Android 11

SAMSUNG GALAXY M13

• Fiyatı: 5.416 TL

Teknik özellikleri

• Ekran: 6,6 inç FHD+ ekran

• İşlemci: Exynos 850 işlemci

• RAM: 4 GB

• Depolama alanı: 64 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 5 + 2 MP

• Ön kamera: 8 MP

• İşletim sistemi: Android 12



GENERAL MOBİLE GM22 PRO

• Fiyatı: 7.949 TL

Teknik özellikleri

• Ekran: 6,78 inç HD+ IPS LCD, FHD

• İşlemci: MediaTek Helio A25

• RAM: 8 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 108 MP + 5 MP + 12 MP + 2 MP

• Ön kamera: 14 MP

• İşletim sistemi: Android 11



XİAOMİ REDMİ NOTE 12

• Fiyatı: 8.699 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,71 inç FHD+ AMOLED ekran

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

• RAM: 6 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 8 + 2 MP

• Ön kamera: 13 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

SAMSUNG GALAXY M33

• Fiyatı: 8.399 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,6 inç FHD+ ekran

• İşlemci: Exynos 1280

• RAM: 6 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 2 + 2 + 2 MP

• Ön kamera: 8 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Samsung One UI

SAMSUNG GALAXY A24

• Fiyatı: 8.799 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,5 inç FHD+ Super AMOLED

• İşlemci: MediaTek Helio G99

• RAM: 6 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 50 + 5 + 5 MP

• Ön kamera: 13 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Samsung One UI

VİVO Y35 256 GB

• Fiyatı: 8.999 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,58 inç FHD+ AMOLED ekran, 90 Hz

• İşlemci: Qualcomm Snapdragon 732G

• RAM: 8 GB

• Depolama alanı: 256 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 108 + 8 + 2 MP

• Ön kamera: 16 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı MIUI 14

SAMSUNG GALAXY A34



• Fiyatı: 10.999 TL

Teknik Özellikleri

• Ekran: 6,6 inç FHD+ Super AMOLED

• İşlemci: MediaTek Dimensity 1080

• RAM: 8 GB

• Depolama alanı: 128 GB

• Batarya: 5000 mAh

• Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

• Ön kamera: 13 MP

• İşletim sistemi: Android 13 tabanlı Samsung One UI







