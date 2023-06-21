2023 asgari ücreti ile alınabilecek en iyi bilgisayarlar
Asgari ücret Temmuz ayından itibaren 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Laptop ihtiyacı olanlar, döviz/TL kurundaki dalgalanmalardan etkilenmeden uygun fiyatlı bilgisayar arıyor. İşte asgari ücretle alınabilecek en iyi bilgisayarlar.
ASUS D515DA-EJ838
• İşlemci: AMD Ryzen 3 3250U
• Ekran kartı: Yerleşik
• RAM: 4 GB
• Depolama: 256 GB SSD
LENOVO IDEPAD 3
• İşlemci: Intel Core i3-1115G4
• Ekran kartı: Yerleşik
• RAM: 8 GB
• Depolama: 256 GB SSD
ACER ASPİRE 5
• İşlemci: Intel i5-1135G7
• Ekran kartı: NVIDIA GeForce MX450 (2 GB)
• RAM: 8 GB
• Depolama: 512 GB SSD
ACER EXTANSA 15
• İşlemci: Intel i5-1035G1
• Ekran kartı: Yerleşik
• RAM: 8 GB
• Depolama: 512 GB SSD
METSA RX01 MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR
• İşlemci: AMD Ryzen 5 5500
• Ekran kartı: AMD Radeon RX 550 (4 GB)
• RAM: 16 GB
• Depolama: 256 GB SSD
BİGGAMEX GM48
• İşlemci: Intel Core i5 3470
• Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)
• RAM: 16 GB
• Depolama: 256 GB SSD, 1 TB HDD
BİGGAMEX HB07
• İşlemci: Intel Core i5 10400F
• Ekran kartı: AMD Radeon RX 550 (4 GB)
• RAM: 16 GB
• Depolama: 1 TB SSD
BİLGİSAYARINI YÜKSELTMEK İSTEYENLERE PARÇA ÖNERİLERİ
• NVIDIA GeForce RTX 3050 ekran kartı
• NVIDIA GeForce RTX 3060 ekran kartı
• Intel Core i5 13400F işlemci
• Intel Core i5 12400F işlemci
• Intel Core i5 10400F işlemci
• Intel Core i5 12100F işlemci
• AMD Ryzen 5 5500 işlemci
• AMD Ryzen 5 5600G işlemci
• AMD Ryzen 5 7600 işlemci
• AMD Ryzen 5 7600X işlemci
• AMD Ryzen 9 5900X işlemci
• Samsung 980 1TB NVMe M.2 SSD
• Seagate Skyhawk 1 TB HDD
• ASUS PRIME B660M-K anakart
• MSI B450M-A Pro Max anakart
• Corsair Vengeance 16 GB (2x8) RAM
• Corsair Vengeance 16 GB (1x16) RAM
• Kingston FURY Beast 8 GB (1x8) RAM
• Arctic Freezer 7 X işlemci soğutucu (AMD/Intel)
• Nzxt H510 Flow Midtower bilgisayar kasası
• Corsair 550 W güç kaynağı
• Steelseries Arctis Nova 1 oyuncu kulaklığı
• Viewsonic VX2418C 23.6 inç monitör (1080p)
• Samsung Odyssey G5 32 inç monitör (2K)
Kaynak: https://www.webtekno.com/asgari-ucret-bilgisayar-donanim-onerileri-h135384.html