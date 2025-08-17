Bilim insanları 815 milyon yıllık hava keşfetti: Oksijen tahmin edilenden 5 kat fazlaydı

Bilim insanları, yaklaşık 815 milyon yıl öncesine ait bir kaya parçasında hapsolmuş hava kabarcıkları keşfetti. Bu bulgu, Dünya’nın o dönemdeki atmosferine dair doğrudan veri sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Araştırmacılar, Avustralya’da sondaj çalışmasıyla elde edilen kaya tuzu örneklerini inceledi. Tuz kristallerinde bulunan minik gaz kesecikleri vakumlu ortamda açıldı ve içlerindeki hava kütle spektrometresiyle analiz edildi.

Analizler, atmosferdeki oksijen seviyesinin tahmin edilenden çok daha yüksek olduğunu gösterdi. Günümüzde %20,9 olan oksijen oranının, yaklaşık 815 milyon yıl önce %10,3 ile %13,4 arasında olduğu belirlendi. Bilim insanları ise bu dönemde oranı %2 civarında öngörüyordu.

Elde edilen bulgular, Dünya’nın geçmişine dair yapılan hesaplamaları değiştirdi ve gezegenin gelişim süreci hakkında yeni ipuçları sundu.