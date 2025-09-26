Bilim insanları evrenin en büyük simülasyonunu yayımladı: Milyarlarca yıl böyle modellendi

Bilim insanları, evrenin oluşumunu ve galaksilerin gelişimini incelemek için bugüne kadarki en büyük bilgisayar simülasyonunu yayımladı. Yeni veriler, kozmik yapıları anlamada çığır açacak nitelikte

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bilim insanları, evrenin bugüne kadarki en büyük bilgisayar simülasyonunu yayımladı. Projede, milyarlarca yıl boyunca galaksilerin ve kozmik yapıların nasıl oluştuğu modellendi.

Simülasyon, yüz binlerce işlemci ve süper bilgisayar gücüyle yürütüldü. Amaç; galaksilerin neden bu şekilde şekillendiğini, karanlık maddenin evrendeki rolünü ve evrenin genişleme sürecini daha net anlamak.

Araştırmacılara göre bu simülasyon, yalnızca galaksi dağılımlarını görmekle kalmıyor; aynı zamanda kara deliklerin evrimini, yıldızların doğuşunu ve kozmik ağın nasıl şekillendiğini de ortaya koyuyor.

Projeden elde edilen veriler, dünya çapındaki bilim insanlarının erişimine açıldı. Bu sayede astrofizikçiler, evrenin geçmişine dair daha ayrıntılı modeller geliştirebilecek.

Uzmanlar, çalışmanın “kozmolojide yeni bir çağın başlangıcı” olabileceğini vurguluyor. 

KAYNAK:

https://www.space.com/astronomy/the-largest-ever-simulation-of-the-universe-has-just-been-released  

bilimsel araştırma Evren uzay
