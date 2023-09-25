Bilim İnsanları Kıtanın Yok Olacağı Tarihi Verdi! Dünya Üzerinden Memeli Yaşamı da Son Bulabilir

Bilim insanları kıtanın yok olacağı tarihi verdi. Tabi ki milyonlarca yıl sonra, mevcut kıtalarımızın tümü birleşince yeni bir süper kıta oluşacak. Yeni bir araştırmaya göre bunun, Dünya'yı karada yaşayan memeliler için yaşanmaz hale getirecek ve muhtemelen kitlesel yok oluşa yol açacak bir dizi felaket etkisi olacak.

Memeliler Yok Mu Olacak?

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonları, iklimimizi milyonlarca yıldır yaşanmamış aşırılıklara zorluyor. Bu durum halihazırda dünya genelindeki ekosistemler üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip, ancak buna rağmen bu tür köklü değişikliklerin, memelilerin artık hayatta kalamayacağı bir dönüm noktasına ulaşıp ulaşmayacağı hala net değil.

Bazı araştırmalara göre, mevcut ısınma eğilimleri küresel sıcaklıkları öyle bir boyuta taşıyacak ki, Afrika, Avustralya, Avrupa ve Güney Asya gibi dünyanın bazı bölgeleri sonunda memeli yaşamı için yaşanmaz hale gelecek. Bununla birlikte, uzak gelecekte mevcut tüm fosil yakıtların yanması durumunda bile, dünya yüzeyinin büyük bir kısmı hala bazı memelilerin hayatta kalmasına uygun olacaktır.

Ekosistem Değişiyor!

İklim krizinin dışında, Dünya'nın Güneş'in yaşanabilir bölgesinden ayrılacağı kaçınılmaz bir nokta da var ki bu, kontrolsüz bir sera etkisine maruz kalarak sonuçta gezegendeki tüm yaşamı yok edecek.

Ne yazık ki bu hiç de hoş bir konu değil, ancak bu ikinci durum milyarlarca yıl boyunca gerçekleşmeyecek olsa da, uluslararası bir bilim insanları ekibi tarafından yürütülen yeni araştırmada daha da kötü haberler var: Memeli yaşamı bundan çok daha erken yok edilebilir. tektonik plakalarla bağlantılı uzun vadeli süreçler.

Her Şeyi Sona Erdirecek Süper Kıta

Bildiğimiz gibi Dünya'nın yüzeyi statik değildir. Her ne kadar insan tırnaklarının büyümesiyle aynı oranda değişse de kıtalar sürekli değişiyor. Yaklaşık 250 milyon yıl içinde mevcut kıtaların çoğunun çarpışarak " Pangea Ultima " adı verilen bir süper kıta oluşturacağı tahmin ediliyor. Ne yazık ki, bu yeni süper kıtanın oluşumu muhtemelen gezegeni memeliler için yaşanmaz hale getirecek önemli küresel değişikliklere yol açacak.

Jeolojik kayıtlar, son 3,5 milyar yılda, kıtaların birleşmesi, kullanım süresi ve parçalanma aşamaları boyunca atmosferik PCO2'de ve kısmi karbondioksit basıncında önemli dalgalanmalar olduğunu gösteriyor. P, CO2 genellikle kandaki CO2'yi ölçmek için kullanılır, ancak aynı zamanda meteoroloji ve iklim biliminde gazın fraksiyonel basıncını atmosferdeki konsantrasyonunun bir fonksiyonu olarak tanımlamak için de kullanılır.

Esasen, süper kıtalar oluştuğunda ve sonunda parçalandığında, atmosferdeki P CO2 miktarını değiştiren doğal ısınma ve soğuma döngülerine neden olurlar. Ancak Pangea Ultima'nın oluşumu muhtemelen Güneş'ten gelen artan güneş aktivitesiyle aynı zamana denk gelecektir. Bu, bugüne kıyasla yaklaşık yüzde 2,5 daha fazla enerji yaydığını görecek ve bu, özellikle volkanik emisyonlar yoluyla kıtanın tektonik aktivitesiyle birleştiğinde, atmosferik P CO2'de artışa yol açacak.

Yaşamı Sona Erdirecek Süper Kıta!

önce varsayıldığından milyarlarca yıl önce, sıcak termal toleranslarını aşarak Dünya üzerindeki karasal memelilerin yaşanabilirliğini sınırlayacak ve sonuçta sona erdirecektir.” Araştırmacılar çalışmalarında bunu açıklıyorlar.

Kaçınılmaz olarak, hem plaka tektoniğindeki değişikliklerin hem de artan güneş enerjisinin iklimde küresel ortalama yıllık sıcaklığı (GMAT) yükseltecek geri bildirim yaratacağını iddia ediyorlar. Bu kombinasyonun etkileri muhtemelen Dünya'nın şimdiye kadar yaşadığı bilinen en büyük ve en şiddetli yok oluş olayı olan Permiyen-Triyas olayına benzer devasa hipertermal olaylara yol açacaktır.

“Bugün, kritik ısı stresi önlemleri karada nadiren aşılıyor ve eğer öyleyse, yalnızca kısa zaman ölçekleri için (saatler veya günler). Keşke coğrafya değişseydi, kritik ısı stresi aşılmaz, ancak iklimi kritik eşiklere doğru iter” diye ekliyor yazarlar.

"[Güneş enerjisinde] gelecekteki bir artışla birleştiğinde, süper kıtanın büyük bölgeleri bu kritik eşikleri [30 gün veya daha uzun süreler boyunca] ihlal ediyor."

Modellerine göre, birçok bölgedeki sıcaklık değişimleri, yalnızca yüksek düzeyde uzmanlaşmış göçmen memelilerin bu tür ortamlarda rekabet edebileceği anlamına geliyor. Ancak bu nadir azınlık için bile kıtasal koşullar (örneğin geniş çöller) bu tür göç stratejilerini etkisiz hale getirebilir.

Yerin üstündeki yüzey ısısını önleyebilen oyuk açan türler bile hayatta kalma oranında yalnızca küçük bir artış gösterir.

Bu modellerden elde edilen sonuçlar oldukça kahredici ve okunması anlaşılır derecede ağır. Yakın gelecekteki nesiller için insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini sınırlamak için hala harekete geçebileceğimizi hatırlamakta fayda var. Yine de damak tadınızı hızlı bir şekilde temizleyecek bir ürüne ihtiyacınız varsa herkesi neşelendirecek bu sevimli keşfe bir göz atın.