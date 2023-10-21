Bu Gece Gözler Gökyüzüne Dikilecek! Orionid Meteor Yağmuru Zirve Yapacak!

26 Eylül - 22 Kasım tarihleri arasında tüm gözler gökyüzüne dikilecek. 'Orionid meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru, 21 Ekim'de zirve noktasına ulaşacak.

Bu Gece Gözler Gökyüzüne Dikilecek! Orionid Meteor Yağmuru Zirve Yapacak!
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Meteorların Dünya atmosferine girdikten sonra uzayda bıraktıkları belirgin izler sayesinde gözlemlenen meteor yağmurları, özellikle açık havalarda gece etkileyici manzaralar oluşturabiliyor.

Meteorlar, saatte ortalama 240 bin kilometre hızla yol alacak ve gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar ortaya çıkacak.

Şehir ışıklarından uzak, hava koşullarının uygun olduğu, açık havada gece boyunca saatte 20 göktaşı görmek mümkün olacak. Meteor yağmuru, 22 Kasım tarihine kadar gözlemlenebilecek.

Bu Gece Gözler Gökyüzüne Dikilecek! Orionid Meteor Yağmuru Zirve Yapacak! - Resim : 1

Orionid Meteor Yağmuru Nedir?

Her yıl ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları, Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

En son 1986’da yakınımızdan geçen Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor. Halley'in Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı olarak hesaplanıyor.

Bu Gece Gözler Gökyüzüne Dikilecek! Orionid Meteor Yağmuru Zirve Yapacak! - Resim : 2

Orionid Meteor Yağmuru Nasıl Gözlemlenir?

Hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmurunu izlemek daha kolay olacak. Işıksız bölgeler için dünya ışık kirliliği haritasına göz atabilirsiniz.

Uzmanlar, bu şölenin en iyi izleneceği saat aralığının ise gece 01.00 ile 04.00 arası olacağını belirtiyor.

# Meteor yağmuru
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