Bursa Depreminin Olduğu Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Hangi İllerden Geçiyor?

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın hangi illerden geçtiği merak konusu. Bursa'da gerçekleşen deprem sonrası vatandaşlar, depremin meydana geldiği fayın hangi illerden geçtiğini öğrenmek istiyor. MTA tarafından yayınlanan aktif fay haritası, bu sorunun cevabını veriyor. İşte Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) geçtiği iller.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Nedir?

Türkiye'nin en önemli fay hatlarından olan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda 1999 yılında gerçekleşen depremlerde binlerce insanın hayatını kaybetmişti. KAF, dünyanın en hızlı hareket eden faylarından biri. Fay hattı, aktif sağ-yanal atımlı bir fay. KAF, Anadolu Levhası, güneyde Arap Levhası ve kuzeyde Avrasya Lavhası arasında kalıyor. Özellikle Arap Levhası'nın hızlı sıkıştırma hareketi sebebiyle Anadolu Levhası batıya doğru açılma şeklinde hızla hareket ediyor. Bu hareket KAF sisteminin yüksek sismik aktivite göstermesine sebep oluyor. 1100 kimlometre uzunluğunda sağ yönlü ve doğrultulu aktif fay hattı olan KAF, yaklaşık Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu kesiyor. Bir çok parçadan oluşan KAF'ta parçalanmış-ezilmiş kayaçlar, soğuk ve sıcak su kaynakları, gölcükler, traverten oluşumları, genç volkan konilerine rastlanıyor.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Hangi İllerden Geçiyor?

KAF sisteminin hangi illerden geçtiğinin yanıtını MTA aktif faylar haritası veriyor. Buna göre KAF, Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanıyor. Saros Körfezi'nden başlıyor ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi'ne kadar uzanıyor. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi'nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalıyor.