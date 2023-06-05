İklim değişiklileri buzdağlarını eritiyor mu? İşte o son görüntü ve açıklamalar!

KÜÇÜLEN BUZDAĞI A-76A

Mayıs 2021'de Iceberg A-76 olarak adlandırılan buzdağı, Antarktika'daki Ronne Buz Sahanlığından kırıldı. O zamanlar, dünyanın herhangi bir yerinde yüzen en büyük buzdağıydı. İki yıl sonra, eski buzdağının yalnızca parçaları kaldı.

NASA'nın Terra uydusundaki Orta Çözünürlüklü Görüntüleme Spektroradyometresi bu görüntüyü 24 Mayıs 2023'te aldı. İlk buzağılamadan kısa bir süre sonra A-76 olarak adlandıran buzdağından ayrılan ve olayın hayatta kalan en büyük buzdağı olmaya devam eden Buzdağı A-76A'yı gösteriyor. Ancak parçaları daha sıcak, daha kuzey sularında parçalandıkça boyutu geçen ay küçüldü.

Bu görüntünün çekildiği sırada, Iceberg A-76A Buzdağı ve birkaç yeni ayrılmış parça Güney Georgia Adaları'nın ücra yakınlarında yüzüyordu. Bilim insanı Baltimore County, Maryland Üniversitesi'nden ve NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde görevli buzulbilimci Christopher Shuman, şu açıklamarı yaptı:

- Yaklaşık iki yıl içinde bu kadar mesafe kat ettiğini düşünmek etkileyici, Bu, Güney Okyanusu'nun bu bölümündeki güçlü akıntıların gücünden açıkça bahsediyor.

Ekim 2022'ye gelindiğinde Buzdağı A-76A kırılarak, Güney Amerika'nın Horn Burnu ile Antarktika'nın Güney Shetland Adaları arasındaki sürüklendi. Yolculuğunun üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen buzdağının boyutu pek değişmemişti. Hâlâ 135 kilometre uzunluğunda ve 26 kilometre genişliğindeydi. Toplam alanı Londra'nın yaklaşık iki katı büyüklüğündeydi.

Drake Geçidi genellikle buzdağları için bir dönüm noktasıdır. Oradan, tipik olarak kuzeye, Güney Atlantik'e doğru hızla ilerliyorlar ve bölgenin daha sıcak olması nedeniyle hızlıca eriyorlar. Buzdağı A-76A, aynı kaderi yaşıyor gibi görünüyor baharın gelmesiyle hızlıca eriyordu. Bu görüntünün çekildiği sıralarda A-76A, 78 kilometre uzunluğunda ve 11 kilometre genişliğindeydi; Teksas büyüklüğünde bir alandı.

Kaynak: https://earthobservatory.nasa.gov/images/151411/shrinking-iceberg-a-76a