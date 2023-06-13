ChatGPT'ye alternatif arayanlara: İşte en iyi 7 sohbet robotu

Kullanıcılar, ChatGPT ve çok sayıda alternatifi ile teknolojinin diyaloga dayalı yapısı sayesinde doğru bilgi ve öneriler elde edebiliyorlar. Sonuç olarak bu teknoloji, insanlar için paha biçilmez bir kaynak haline gelmiş durumda. İşte en iyi 7 ChatGPT alternatifi...

OPENAL PLAYGROUND

OpenAI Playground, ChatGPT’ye oldukça benzer. İkisi arasındaki benzerlik, OpenAI bağlantısıyla başlıyor. OpenAI Playground, OpenAI’ın GPT-3 modelini kullanıyor ve 175 milyardan fazla parametrelik bir sinir ağına sahip. Her iki araç da dil işleme görevlerini başarıyla gerçekleştirebilir.

Ancak OpenAI Playground, daha kullanıcı dostu ve teknolojiye daha az aşina olan insanlar için daha erişilebilirdir. ChatGPT daha çok konuşma yapay zekâsına odaklanırken, OpenAI Playground daha fazla çeşitlilik sunar.

CLAUDE

ChatGPT’nin popülerliği önemli olsa da Claude’un belirli alanlarda daha iyi performans gösterebildiği düşünülüyor. Özellikle çocuklarla iletişim konusunda ChatGPT’den daha iyidir. Kodlama yapmak için AI asistanını kullanmayı planlayanlar Claude’un tam kod değerlendirmesi yapamaması nedeniyle ChatGPT’yi tercih edilebilir. Ancak Claude, temel sıralama algoritmalarını üretebilir. Bu anlamda ChatGPT’ye harika bir alternatiftir diyebiliriz.

CHINCHILLA

Chinchilla, AI arama motorunu kullanmak, yazı ve içerik oluşturmak veya AI sanat eserleri yaratmak isteyenler için harika bir seçenektir. Ancak, şu anda halka açık değildir. Chinchilla’nın erken bir versiyonuna erişmek isteyenler, DeepMind ile iletişime geçerek erken erişim talep edebilirler. Şu an, Chinchilla’nın halka açık yayınlanma zamanı ve olası bir fiyatlandırma planı hakkında bilgi bulunmuyor. Ancak, Chinchilla halka açık olduğunda, AI’ya ilgi duyanlar için takip edilmesi gereken bir kaynak olacaktır.

MICROSOFT BING AI

Bing AI, Prometheus modeli sayesinde ChatGPT’den farklılaşır. Bu model, kullanıcı tabanına daha doğru, zamanında ve optimize edilmiş yanıtlar sağlar. Bing AI, ChatGPT’den daha fazla kelime sınırlamasına izin verir ve 100’den fazla dili destekler. Yanıt verememesi durumunda, Bing AI kullanıcılara öneriler sunar. Bu nedenle, yeni bilgiye hızlı erişim önemliyse Bing AI, ChatGPT’nin yetenekli bir alternatifi olarak kullanılabilir.

BLOOM

BLOOM şu anda ücretsiz olarak denenebilir ve kullanıcılar modelin sorumlu AI lisansının şartlarını kabul ettiğinde aracı kullanabilirler. BLOOM, ChatGPT’nin bazı özelliklerine sahip olmasa da okuma ve anlama üzerine odaklanır. ChatGPT dil oluşturma sorgularına daha iyi uyum sağlarken, BLOOM daha fazla özelleştirme ve analitik yetenekler sunar. Eğer metin oluşturma, çeviri veya özetleme gibi görevlerle ilgileniyorsanız, BLOOM sizin için iyi bir seçenek olabilir.

CHATSONIC

Chatsonic, Writesonic tarafından geliştirilen bir ChatGPT alternatifidir. GPT-4’ü kullanmasıyla öne çıkan bu sohbet botu, daha büyük bir dil modeli kullanır ve güçlü bir performansa sahiptir. Chatsonic, Google Knowledge Graph ile entegre edilmiş ve Slack, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi uygulamalarla entegre hale getirilmiştir. Ayrıca analitik ve özelleştirme konularında da yeteneklidir.

GOOGLE BARD

Google’ın Mart 2023’te başlattığı Bard AI, ChatGPT’ye güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor. Bard’ın benzersiz dil modeli ve Google’ın veri kaynakları, ona farklı bir yaklaşım sağlıyor. Bard, kullanıcılara benzersiz yanıtlar sunabilir aynı zamanda kendine özgü bir sesi vardır. Ancak, ChatGPT esnek ve yaratıcı cevaplar üretme konusunda daha yeteneklidir. Zevk ve tercih, bir chatbot seçerken belirleyici olacaktır.

Kaynak: https://beebom.com/best-chatgpt-alternatives/