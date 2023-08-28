Crew-7 görevi başlıyor! Space X'in 4 astronotu ulaştı

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

Crew-7 görevi başlıyor! Space X'in 4 astronotu ulaştı
Son Güncelleme:

Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi Space X tarafından 26 Ağustos'ta uzaya gönderilen 4 astronot Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) ulaştı.

CNN'in haberine göre, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin (NASA) "Crew-7" görevini gerçekleştirecek 4 astronotun yer aldığı "Crew Dragon" kapsülü, 1 gün süren yolculuğun ardından hedefine vardı.

NASA'dan Jasmin Moghbeli’nin liderliğindeki yeni ekipte, Avrupa Uzay Ajansından (ESA) Danimarkalı Andreas Mogensen, Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından (JAXA) Satoshi Furukawa ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roskosmos) kozmonot Konstantin Borisov yer aldı.

Daha önce düzenlenen Space X misyonları arasında en karma uluslu ekibin, mart ayından bu yana yaklaşık 190 gündür istasyonda bulunan "Crew-6" astronotlarından görevi devralması 5 gün sürecek.

Astronotların istasyonda geçirdikleri zaman içerisinde, insanlı misyonlarda bakteri ve mantar yayılma riskini, mikroorganizmaların istasyondan vakumla uzaya atılmasını, istasyonda kullanılan suyun geri dönüşümünü iyileştirme yöntemlerini ve astronotların uykudayken beyin dalgalarının düşük yerçekimli ortamda değişimini araştırması planlanıyor.

"Crew Dragon" kapsülü, Space X'in Falcon 9 roketi ile 26 Ağustos'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan yerel saatle 03.27'de fırlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# SpaceX # Elon Musk # uzay # uluslararası uzay istasyonu
Çok Okunanlar
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
Küçükçekmece'de sular kesilecek! İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
İstanbul'da baraj doluluk oranları ne durumda? İstanbul'un barajlarında su kaldı mı? İSKİ duyurdu
MasterChef Türkiye All Star hakkında bilgiler
MasterChef Türkiye All Star hakkında bilgiler
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
28 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl değişti? Tam ve yarım altın ne kadar?
Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
Bugün deprem mi oldu? Kandilli ve AFAD'a göre son dakika depremleri...
Öne Çıkanlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ukrayna’ya Sürpriz Ziyaret! Tahıl Koridoru ve Kırım Tatarları! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Ukrayna’ya Sürpriz Ziyaret! Tahıl Koridoru ve Kırım Tatarları! İki farklı banka hesabından halka arz alınır mı? İki farklı banka hesabından halka arz alınır mı?