Denizdeki katliam iki türün yok olmasına neden olmuş olabilir!

Balina avcılığı 19. ve 20. yüzyıllarda endüstriyel düzeyde başlamış olsa da, şuan günümüzde bilinçsiz düzeyde devam ediyor ve genel olarak bu uygulamanın gelişmemiş topluluklarda binlerce yıldır mevcut olduğu düşünülüyor. Geçmişteki balina avcılığının günümüzde balina yönetimine nasıl katkı sağladığını anlamak isteyen araştırmacılar, eski balina kemiklerinin analizine yöneldiler.

DÜZENSİZ AVLANMA NESİLLERİNİ TÜKETMİŞ OLABİLİR

Antik balina avcılığını araştıran yeni bir çalışmanın yazarları, şu ifadeleri kullanıyor:

- Ortaçağ kültürleri özellikle balina avcılığının erken gelişimiyle ilişkilidir, ancak modern öncesi tarihsel kayıtların sınırlamaları göz önüne alındığında bu faaliyetlerin hedefleri ve ölçeği yeterince anlaşılamamıştır.

Araştırmaları, erken dönemde balina avcılığına maruz kalan ana türlerin belirlenmesini ve hem o dönemde hem de daha sonraki endüstriyel balina avcılığı sırasında diğer türlerle karşılaştırıldığında arkeolojik kayıtlardaki sıklığının belirlenmesini amaçladı.

Araştırmada, kuzey ve batı Avrupa'daki bölgelerden toplanan ve tarihi MÖ 3500'den 18. yüzyıla kadar uzanan 719 parça balina kemiği incelendi. Her bir parçanın ait olduğu türü belirlemek için araştırmacılar, kemikteki kolajen adı verilen bir proteinin bileşimini analiz etti; kolajen bileşimi balina türleri arasında farklılık gösteriyor ve bu nedenle yararlı bir tanımlayıcı oluşturuyor.

Mavi ve kambur balinalar gibi endüstriyel balina avcılığının ana odağı olan ve günümüzde bol miktarda bulunan türler (minke balinası gibi) kemik parçaları arasında nadiren bulunuyordu. Bunun yerine, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun doğusunda nesli tükenen iki türün (Atlantik gri balinası ve Kuzey Atlantik sağ balinası) en sık rastlanan türler olduğunu gördüler.

Bundan yola çıkarak araştırmacılar, balinalardan bahseden modern öncesi tarihi kayıtların sınırlı olmasıyla uyumlu olarak, gerçek balinaların ortaçağ avcıları tarafından sıklıkla hedef alınabileceği sonucuna vardı . Gri balinalar da yaygın hedefler arasındaydı ancak kayıtlarda onlardan pek sık bahsedilmediği için bu beklenmedik bir bulguydu.

İki türün neden nesli tükenene kadar avlandığına gelince, çalışmanın yazarları şu hipotezi öne sürdü:

- Hem gri balina hem de Kuzey Atlantik gerçek balinası, Avrupa balina avcılığının başlangıcı ve erken gelişimi sırasında avlanma kolaylığı ve başlangıçta kıyı sularındaki yüksek sayıları nedeniyle, sınırsız doğal bolluk algısının kurbanı olmuş olabilir.

Balina avcılığının sabit bir unsuru haline geldikten sonra avcılar, sayılarında bir düşüş fark edip etmediklerine bakılmaksızın onları yok olma noktasına kadar hedeflemiş olabilirler.

Sağ ve gri balinaların avlanması daha kolay olduğu için mi yoksa o dönemde en bol bulunan tür oldukları için mi hedef olduğu belirsiz. Ancak çalışma, bu soruyu yanıtlamanın geçmişin okyanuslarını ve potansiyel olarak gelecekteki balina ekolojisini anlamak için hayati önem taşıyacağı sonucuna vardı.