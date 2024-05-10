Denizli Sarayköy'de hidrojen sülfür gazı tehlikesi

Denizli Sarayköy’de 12 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yaşanan patlamanın yankıları sürüyor. Hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ederken uzmanlardan üç önemli uyarı geldi.

Denizli Sarayköy'de hidrojen sülfür gazı tehlikesi
Editör: Haber Merkezi
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Denizli Sarayköy’de 12 gün önce jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yaşanan patlamanın yankıları sürüyor. Hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ederken uzmanlardan üç önemli uyarı geldi. Buna göre ekolojik denge bozulabilir, insan sağlığı tehlikeye girebilir, tarım arazileri verimsizleşebilir.

İnsan ve çevre sağlığı tehlike altında, çevre sakinleri kuyunun kapatılmasını istiyor, uzmanlar uyarı yapıyor.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde 29 Nisan'da jeotermal santrali sondaj çalışması sırasında yerin 850 metre altında patlama oldu. Hidrojen sülfür gazı çevreye yayılmaya devam ediyor.

Sarayköylüler yayılan koku ve beyaz örtü tabakası nedeniyle tedirgin.

Kaynaktan fışkıran sıcak suyun, zaman zaman 100 metre yükseldiğe ulaşıyor. Ekiplerin kuyuya, gaz basıncının yüksek olması nedeniyle müdahale edemiyor. Basıncın düştüğü zamanlarda ise kuyu içine beton dökülüyor.

Çevre Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı İbrahim Engin Demirci, Ulusal Kanal'a konuştu. Oluşabilecek zararları sıraladı.

Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Doç. Dr. Barış Semiz de önlemlere dikkat çekti.

# denizli # hidrojen
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