Dron pilotları festivalde yarıştı

DRONE FEST

İstanbul'da düzenlenen "Drone Fest" etkinliğine katılan 35 dron yarış pilotu, zorlu parkurda mücadele etti.

Organizasyon komitesinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Park AVM, 10-11 Haziran'da Tech Drone League iş birliğiyle Drone Fest etkinliğine ev sahipliği yaptı.

DJ performanslarının da sahnelendiği organizasyonda, ziyaretçilerin interaktif olarak faydalandıkları ve deneyimledikleri teknolojik etkinlikler arasında dron yarışı pistinde uçuş gösterileri, dron simülatörleri, segway deneyimi, dron deneyim alanları, maker, 3d atölyesi, robot yarışları, ahşap şekillendirme atölyesi yer aldı.

35 fpv dron yarış pilotunun katıldığı dron yarışlarında pilotlar 350 metrelik 10 engelden oluşan parkuru en kısa sürede tamamlamak için yeteneklerini ortaya koydu. 2023 yarış sezonunun provası niteliğinde olan Marmara Park AVM TDL Drone Fest'te pilotlar ayrıca çeşitli klasmanlarda şov uçuşları da yaptı. Etkinlikte ayrıca ışıklı-kodlu senkron dron şovu, dron ile bayrak taşıma gösterisi, indoor fpv dron uçuş şovu ziyaretçilerin beğenisini kazandı.

Türkiye Hava Sporları Federasyonuna bağlı TDL Drone Sporları Kulübü, Uluslararası Drone Sporları Kulübü, Kapadokya Üniversitesi Drone Kulübü, Drone Yarışçıları Spor Kulübü, Saint Joseph Fransız Lisesi Drone Kulübü, Açı Lisesi Drone Kulübü, Antalya Muratpaşa Belediyesi Drone Sporları Kulübü takımlarından 35 pilot, 2 gün boyunca kıyasıya rekabet içinde yarıştı. Antrenman ve sıralama turlarını tamamlayan pilotlar ertesi gün hem gündüz hem de gece için özel tasarımla aydınlatılmış pistte eleme ve final turlarını tamamladılar. Yarışlar ve etkinlikler madalya töreniyle sona erdi.

TDL Drone Fest 2023 dron yarış sezonu hazırlık yarışlarının birincisi Nazım Tüzün, ikincisi Emrullah Yılmaz, üçüncüsü Batuhan Koç, dördüncüsü Furkan Erdem madalyayla ödüllendirildi.

Festivalde, DJ Doğukan Manço de sahne aldı.