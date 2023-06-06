Güneş sistemi dışında 3 yeni ötegezegen keşfedildi! Umut vaad edici açıklamalar var!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Madison'daki Wisconsin Üniversitesi'ndeki gökbilimciler tarafından, "Kepler Uzay Teleskobu" ile hava kararmadan önce yaptığı son gözlemde üç yeni ötegezegeni keşfettiler.

Güneş sistemimizin ötesinde 5.000'den fazla gezegenin var olduğu doğrulandı. Yarısından fazlası NASA'nın "Kepler Uzay Teleskobu" tarafından keşfedildi. Uzay aracı, dokuz buçuk yıldan fazla bir süre boyunca Dünya'yı takip etti ve ev sahibi yıldızının önünden geçen bir gezegenin varlığına işaret edebilecek yıldız ışığındaki periyodik düşüşler için gökyüzünü taradı.

Teleskop, son günlerinde yakıtı biterken yıldızların parlaklığını kaydetmeye devam etti. 30 Ekim 2018'de yakıt depoları tükendi ve uzay aracı resmi olarak kullanımdan kaldırıldı.

Profesör Andrew Vanderburg ve Elyse Incha liderliğindeki gökbilimciler ekibi, teleskopun geçen haftaki yüksek kaliteli verilerini taradı ve gökyüzünün aynı bölümünde kısa bir süre kararmış gibi görünen üç yıldız tespit etti. Bilim adamları, yıldızlardan ikisinin her birinin bir ötegezegene ev sahipliği yaptığını, üçüncüsünün ise henüz doğrulanmamış bir ötegezegen adayına ev sahipliği yaptığını belirledi.

Onaylanmış iki ötegezegen , Dünya'nın yaklaşık 2,6 katı büyüklüğünde ve yıldızının etrafında yaklaşık 13 günde bir dönen bir gezegen. Bu ötegezegene bilim insanları K2-416b adını verdi.

Dünya'nın boyutunun üç katından biraz daha büyük olan K2-417b isimli ötegezegendir. Bu ötegezen her 6,5 günde yıldızının etrafında döner. Boyutları ve yıldızlarına olan yakınlıkları nedeniyle, her iki gezegen de “sıcak” kabul edilir. Dünya'dan yaklaşık 400 ışıkyılı uzaklıkta bulunuyorlar.

EPIC 246251988b-olarak adlandırılan üçünün en büyüğü ve Dünya'nın neredeyse dört katı büyüklüğünde bu ötegezegen Neptün büyüklüğünde adaydır. Yıldızının etrafında yaklaşık 10 günde döner ve Dünya'dan 1.200 ışıkyılı uzaklıkta, biraz daha uzaktadır.

Vanderburg ve Incha, uydu verilerinde ötegezegenler arayan amatör ve profesyonel astronomlardan oluşan bir ekip olan Visual Survey Group'a meydan okumayı sundu. Her yıldızın binlerce kayıtlı ışık eğrisini gözleriyle ararlar ve bir "geçişi" veya bir gezegenin yıldızının önünden olası geçişini işaret eden karakteristik parlaklık düşüşlerini ararlar.

Gökbilimciler, Kepler'in yaklaşık 33.000 yıldızdan kaydettiği ışık eğrilerini verimli bir şekilde incelemek için birkaç gün harcadılar. Ekip, yakıtını kaybetmeye ve odaklanmaya başlamadan önce teleskoptan yalnızca bir haftalık yüksek kaliteli verilerle çalıştı. Ekip, bu kısa veri penceresinde bile üç farklı yıldızda tek bir geçiş tespit edebildi.

Incha ve Vanderburg daha sonra, aynı üç yıldızda herhangi bir ek geçiş tespit edip edemeyeceklerini görmek için teleskopun son 11 günlük çalışmasında alınan en son, düşük kaliteli gözlemlerine baktılar bir ötegezegenin yıldızının etrafında periyodik olarak döndüğüne dair kanıt bulabilmek için.

Bu arama, K2-416b ve K2-417b için ikinci bir geçişi ortaya çıkardı ve her birinin bir ötegezegene ev sahipliği yaptığını doğruladı. Ekip ayrıca, NASA'nın TESS tarafından aynı yıldızdan alınan verilerde K2-417 b için parlaklıkta benzer bir düşüş tespit etti. TESS'ten gelen veriler, bu yıldızın etrafındaki ötegezegen adayını doğrulamaya yardımcı oldu.

Profesör Vanderburg, şu açıklamaları yaptı:

Uzay aracı tam anlamıyla dumanla çalışırken alınan verilerde, muhtemelen Kepler tarafından keşfedilen son gezegenleri bulduk. Ötegezegenlerin kendileri özellikle sıra dışı değil, ancak sıra dışı keşifleri ve tarihsel önemleri onları ilginç kılıyor.

Incha, şu açıklamarı yaptı:

- Bu ikisi şüphesiz gezegenlerdir. Ayrıca, arka plan yıldız müdahalesi ve yakın yıldız çiftleri de dahil olmak üzere onlar için her türlü yanlış pozitif senaryoyu ekarte etmek için yer tabanlı gözlemlerle takip ettik. Bunlar, Kepler tarafından kronolojik olarak gözlemlenen son gezegenler, ancak teleskop verilerinin her bir parçası inanılmaz derecede faydalı. Bu verilerin hiçbirinin boşa gitmediğinden emin olmak istiyoruz çünkü daha yapılacak çok keşif var.

Kaynak: https://ras.ac.uk/news-and-press/news/astronomers-discover-last-planets-seen-kepler-space-telescope