X herkes için ücretli mi olacak?

Twitter'ın ismini X olarak değiştiren Elon Musk'ın kararları sık sık tartışma yaratıyor. Musk, büyük tartışma yaratacak yeni bir kararın eşiğinde olduğunu açıkladı. Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu​​​​​​​ ile görüşmesinde, X platformuna yönelik açıklamalarda bulundu.

X (TWİTTER) HERKES İÇİN ÜCRETLİ OLABİLİR

BBC'nin haberine göre, Elon Musk, tüm kullanıcıların, platforma erişebilmesi için aylık ödeme yapmasını gerektirebilecek bir sisteme geçiş yapmayı düşündüklerini ifade etti. Musk, bunun platformdaki "bot ve sahte hesaplardan" kurtulmak için bir çözüm yolu olabileceğini kaydetti.

Musk, "Düşük kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanacağız. Bu daha uzun bir tartışma, ancak bana kalırsa bu uygulama, platformdaki bot ordusuna karşı tek savunma yöntemi." dedi.