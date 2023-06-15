Epic Games'in bu haftaki oyunları belli oldu

Epic Games, uzun bir süredir en sevilen oyun platformlarından biri olmaya devam ediyor. Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla kullanıcı sayısını her geçen gün artıran platform, 700 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Bununla birlikte halihazırda devam eden ücretsiz oyun kampanyası büyük bir ilgi görmeye devam ediyor.

Hepimiz oynadığımız oyunlarda keyifli vakit geçirmeyi bekleriz. Bir de bu oyunlara ücretsiz olarak sahip olduğumuzda ise aldığımız keyif daha da fazla artıyor. Bu sebeple de Epic Games, oyuncular tarafından oldukça fazla seviliyor. Peki bu hafta Epic Games'in ücretsiz olarak verdiği oyunlar hangileri? İndirmenize değer mi?

GUACAMELEE! 2

DrinkBox Studios tarafından gleiştirilen Guacamelee! 2, 2018 yılında çıkış yaptı. Popüler Guacamelee'nin devamı niteliğindeki yapım, aksiyon ve macera türündeki bir platform oyunu. Oyuncuları Mexiverse'e geri götüren Guacamelee! 2'de 4 oyunculu işbirliğine dayalı oynanış, yeni güreş hareketleri ve düşmanlar bizi karşılıyor. Normalde 190 TL değerindeki oyun, 22 Haziran'a kadar ücretsiz olacak.

GUACAMELEE! SUPER TURBO CHAMPİONSHİP EDİTİON

Epic Games'in ücretsiz verdiği ikinci oyun ise yine Guacamelee serisinden. İlk Guacamelee! oyunun bir DLC'si olan ve 2015'te çıkan Super Turbo Championship Edition'da oyuncuların başkanın kaçırılan kızını kurtarmak i şeçinytani Carlos Calaca ve onun ölü kölelerinden oluşan ordusuyla savaşması gerekiyor. Normalde 149 TL değerinde olan oyun, 22 Haziran'a kadar ücretsiz olacak.

EPİC GAMES'İN ÜCRETSİZ OYUNLARI NASIL ALINIR?

Epic Games her hafta bizlerle buluşturduğu oyunları almak oldukça kolay. Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp, açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun. Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

