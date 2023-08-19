Fosilleşmiş yumurtanın içinde dinozor embriyosu bulundu!

Çin'deki bir müzenin deposunda fosilleşmiş bir yumurtanın içinde Oviraptorozorlar olarak bilinen bir grup tüylüye ait. Dişsiz bir türe ait olan yumurtadan çıkmamış dinozorun yaklaşık 27 santimetre (10.6 inç) uzunluğunda olduğu tahmin ediliyor ve günümüz kuş embriyolarına özgü bir duruş sergileyen bir dinozor embriyosunun ilk keşfini işaret ediyor.

Günümüzde bizim ile birlikte yaşayan kuşlarda, yumurtadan çıkmadan kısa bir süre önce, vücudunu kıvırmayı ve başını kanatlarının altına indirmeyi içeren, bazı bilimsel olayları gerçekleştirirler, ancak bu davranışın evrimsel kökenleri şimdiye kadar bilinmiyordu.

Çin'in deposundan çıkan bu embriyonun keşfi günümüz kuş özelliklerine ait bulgular barındırıyor, buda bilim insanlarına kuşların atası olabileceğine dahil kanıtlar sunuyor.

Bununla birlikte keşfedilen fosil embriyo, yumurtanın içinde aldığı şekil ve fiziksel özellikleri tahmin edilenden daha derin tarihlere sahip olabileceğine dair ipuçları veriyor.