Faks, bugün hala belirli işletmelere ve devlet kurumlarına güvenli ve uyumlu bir şekilde belge göndermek için kullanılmaktadır. Hizmet zamanla gelişti ve artık fakslarınızı göndermek için büyük bir faks makinesine ihtiyacınız yok. Bugün, en iyi Android uygulamalarından bazılarını kullanarak belgeleri internet üzerinden fakslamanıza olanak tanıyan çevrimiçi faks hizmetlerini kullanarak Windows veya Mac bilgisayarları ve hatta en sevdiğiniz Chromebook'u ve Android akıllı telefonu kullanarak faks gönderebilirsiniz .

Gmail gibi e-posta hesabınızı kullanarak belgeleri bile fakslayabilirsiniz. Birine faks göndermeniz gerekiyorsa, geleneksel faks makinelerine veya sabit hat numaralarına yatırım yapmanız gerekmez. Gmail'den kolay adımlarla nasıl faks göndereceğiniz aşağıda açıklanmıştır.

Gmail'den nasıl faks gönderilir?

Gmail, e-posta yoluyla faks göndermenizi sağlayan yerleşik bir faks gönderme özelliğine sahip değildir. Bunun yerine, bir faks numarası sağlayan ve bir Gmail hesabı kullanarak faks gönderip almanıza izin veren üçüncü taraf bir faks hizmeti kullanacaksınız.

Bu kılavuz için, Google WorkSpace Marketplace'te bulunan popüler FAX.PLUS faks hizmetini kullanıyoruz. Yine de, bu makalenin sonunda bulabileceğiniz ve Gmail'den faks göndermek için kullanabileceğiniz birkaç alternatif var.

1- Bilgisayarınızın tarayıcısında Gmail'i açın , kimlik bilgilerinizle oturum açın ve sağ kenar çubuğunda Google Takvim, Keep ve Görevler entegrasyonunuzu barındıran artı (+) düğmesini arayın.

2- Google Workspace Marketplace'i açmak için artı (+) düğmesini tıklayın.

3- FAX.PLUS hizmetini arayın.

4- FAX.PLUS hizmetini açın.

5- Google hesabınıza eklemek için Yükle düğmesini tıklayın.

6- Kurulum ekranlarını gözden geçirin ve FAX.PLUS'a çalışması için gerekli izinleri verin.

7- Kurulum işlemini tamamladıktan sonra, diğer eklentilerinizin yanında sağ kenar çubuğunda FAX.PLUS'u göreceksiniz.

8- Faks göndermek için FAX.PLUS simgesini tıklayın ve alıcının faks numarasını girin. Faks numarası bir + simgesiyle başlar, ardından uluslararası telefon kodu (ülke kodu ve alan kodu) ve yerel faks numarası gelir. Doğru numarayı boşluk bırakmadan eklediğinizden emin olun ve Yeni Faks düğmesini tıklayın.

9- Hizmet tarafından eklenen alıcı adresiyle bir oluşturma penceresi açar. Faks olarak göndermek istediğiniz dosyaları eklemek için ataç simgesini kullanın.

10- Faksınıza bir kapak sayfası eklemek için içeriği e-postanızın mesaj gövdesine yazın. Şimdi her şeyi çapraz kontrol edin ve faksı göndermek için Gönder düğmesine tıklayın.

Hizmet faksı gönderdikten sonra, faksınızın gönderildiğini belirten bir onay e-postası alırsınız. Faksları Microsoft Word ve Excel belgeleri, TXT, PDF, JPG ve TIFF dahil olmak üzere çeşitli biçimlerde gönderebilirsiniz. FAX.PLUS fiyatlandırması ayda 6,99 ABD dolarından başlar ve 200 sayfa göndermenize, faksları almak için bir faks numarası atamanıza, sınırsız güvenli faks depolama alanı sağlamanıza ve daha fazlasına olanak tanır.

GMAİLDEN FAKS GÖNDERME HAKKINDA SORULAN SORULAR

1- GMAİL'DEN ÜCRETSİZ FAKS GÖNDERİLİR Mİ?

Evet, ücretsiz deneme veya ücretsiz katman sunan çevrimiçi faks hizmetleri vardır. Ancak, ücretsiz katman genellikle sayfa sayısı ve faks alıcıları ile sınırlıdır. Düzenli olarak faks gönderip alıyorsanız, bunun için ödeme yapmanız gerekir.

2- GMAİL'DEN ÜCRETSİZ FAKS ALINABİLİR Mİ?

Evet. Tüm çevrimiçi faks hizmetleri size paylaşabileceğiniz bir faks numarası verir. Birisi size numaranız üzerinden bir faks gönderdiğinde, faks hizmet sağlayıcınız faksı bir posta eki olarak Gmail gelen kutunuza yönlendirir.

3- GOOGLE DÖKÜMANLAR FAKS GÖNDERİLİR Mİ?

Faks hizmeti sağlayıcınızın hangi entegrasyonları sunduğunu görmeniz gerekecek, ancak genellikle çoğu çevrimiçi faks hizmeti tüm Google uygulamalarıyla entegre olur. Bu, Google Drive, Google Docs ve Google Sheets'ten faks gönderebileceğiniz anlamına gelir.

4- FAKS OLARAK HANGİ DOSYA BİÇİMLERİ GÖNDERİLİR?

eFax ve MetroFax gibi çevrimiçi faks hizmetleri, PDF, Word, Excel, Pages, JPEG, PNG, TIFF ve daha fazlasını içeren 50'den fazla dosya biçimini destekler. Dosyanız ne kadar belirsiz olursa olsun, onu faks olarak gönderme şansınız yüksektir.

5- TELEFONDAN FAKS GÖNDERİLİR Mİ?

Evet, bu listede belirtilen tüm çevrimiçi e-postadan faksa hizmetleri, mobil uygulamalar sunar ve Android veya iPhone'dan faks göndermenize olanak tanır.

Kaynak: https://www.androidpolice.com/send-fax-from-gmail/