Kullanılmayan uydular, roket parçaları ve diğer insan yapımı nesnelerden oluşan ve giderek artan bu enkaz uzayda âdeta çöplüğe neden oluyor.

Uzayda genişleyen varlık, uzay enkazı sorununun büyümesine neden oldu. Artık kullanılmayan uydular, roket parçaları ve diğer insan yapımı nesnelerden oluşan ve giderek artan bu enkaz uzayda âdeta çöplüğe neden oldu. Yörüngedeki uzay çöplerini, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Uğur Güven ile konuştuk. Ayrıntıları haberimizde...



İnsanlar, uzayı keşfetmeye başladığından bu yana uzayda kirlilik de oluşuyor. Binlerce kullanılmayan uydu ve fırlatılan roketlerden arta kalan parçalar uzay boşluğunda adeta çöplüğe dönüştü.

Dünya'dan uzaya 1957 yılından bu yana binlerce roket ve uydu fırlatıldı. Bunların çoğu hala uzayda kalmaya devam ediyor. Peki bu parçalar uzay çalışmalarını olumsuz etkiler mi?

Şu anda Dünya'nın yörüngesinde milyonlarca enkaz parçası bulunuyor. Çoğu çok küçük olsa da, bu nesneler bile kritik hasara neden olabilir. Bazı cisimler, atmosfere birkaç yıl sonra geri girebiliyor. Bunların çoğu atmosfere girerken sürtünmeden dolayı yanarak yok oluyor. Bazıları Dünya'nın etrafında dönmeye devam edebiliyor bazıları da düşüyor.