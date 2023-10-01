Güneş Tutulmasını Yaklaşıyor! Güneş Tutulmasını İzlerken Dikkat Edin

Güneş tutulması 14 Ekim'de gerçekleşecek. Güneş tutulmasının kısa tam aşaması dışında, Ay, Güneş'in parlak yüzünü tamamen kapattığında, güneşi izlemek için özel bir göz koruması olmadan Güneş'e doğrudan bakmak güvenli değildir.

Güneş tutulması sırasında Güneş'in en parlak olduğu zamanda herhangi bir bölümünü, optiklerin ön kısmına sabitlenmiş özel amaçlı bir güneş filtresi olmadan bir kamera lensi, dürbün veya bir teleskopla görüntülemek, anında ciddi göz yaralanmasına neden olacaktır.

Güneş Tutulmasını Güneş Gözlükleri İle İzlemeyin

Kısmi veya halkalı bir güneş tutulmasını doğrudan gözlerinizle izlerken, her zaman güvenli güneş izleme gözlüklerinden tutulma gözlükleri olarak adlandırılan gözlüklerle veya elde taşınan güvenli bir güneş görüntüleme cihazından bakmalısınız. Eclipse gözlükleri normal güneş gözlüğü değildir; Normal güneş gözlükleri ne kadar karanlık olursa olsun Güneş'i izlemek için güvenli değildir.

Güneş Tutulmasını İzlerken Dikkat Edin

Kullanmadan önce daima Eclipse gözlüklerinizi veya el tipi görüntüleyicinizi inceleyin; yırtılmış, çizilmiş veya başka şekilde hasar görmüşse cihazı atın. Güneş görüntüleyicileri kullanan çocukları daima denetleyin.

Tutulma gözlüğü takarken veya elde taşınan güneş görüntüleme cihazı kullanırken Güneş'e kamera lensi, teleskop, dürbün veya başka bir optik cihaz aracılığıyla bakmayın; yoğunlaştırılmış güneş ışınları filtreyi yakacak ve ciddi göz yaralanmasına neden olacaktır.

Bir karton kutu, beyaz bir kağıt, bant, makas ve alüminyum folyo kullanarak kendi Eclipse gözlüklerinizi yapabilirsiniz. Güneş arkanızdayken, güneş ışığı kutunun bir tarafındaki deliğin üzerine bantlanmış alüminyum folyoya açılan iğne deliğinden akacaktır.

Güneş tutulmasının kısmi aşamaları sırasında, bu, kutunun iç kısmına bantlanmış beyaz bir kağıt üzerine hilal şeklinde bir Güneş yansıtacaktır. Yansıtılan görüntüyü görmek için kutuya açılan başka bir delikten kutunun içine bakın.

Tutulma gözlüklerini veya kamera, dürbün veya teleskoplu el tipi görüntüleyicileri kullanmayın. Bunlar farklı tipte güneş filtreleri gerektirir. Kısmi veya halkalı bir tutulmayı uygun güneş filtreleriyle donatılmış kameralar, dürbünler veya teleskoplarla görüntülerken tutulma gözlüğü takmanıza gerek yoktur.

Güneş filtresini kamera, teleskop, dürbün veya başka herhangi bir optik cihazla kullanmadan önce bir gök bilimciden uzman tavsiyesi alın. Güneş filtrelerinin herhangi bir teleskopun, dürbünün, kamera merceğinin veya diğer optiklerin önüne takılması gerektiğini unutmayın.

Güneş Tutulmasında Kendinizi Koruyun

Kısmi veya halkalı tutulma sırasında veya tam tutulmanın kısmi evreleri sırasında bile Güneş hala çok parlak olacaktır. Tam bir tutulmayı izliyorsanız saatlerce doğrudan güneş ışığı altında kalabilirsiniz. Cildin zarar görmesini önlemek için güneş kremi, şapka ve koruyucu kıyafet giymeyi unutmayın.

Güneş Tutulması Sırasında Göz Hasarı Belirtileri