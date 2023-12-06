Güneş'te Delik Açıldı! Dünya'ya Radyasyon Yayıyor

Güneş'in yüzeyinde meydana gelen bir karanlık delik, Güneş rüzgarı olarak bilinen olağanüstü hızlı radyasyon akımlarını Dünya'ya yönlendirdiği belirtiliyor. Bilim insanları, güneş döngüsünün bu evresinde gözlemlenen geçici kara deliğin boyutunun ve yönetiminin, daha önce görülmemiş bir durumu temsil ettiğini ifade etti.

800 Bin Kilometre Genişliği Bulunuyor

Live Science'ın haberine göre, koronal delik olarak bilinen dev karanlık delik, 2 Aralık tarihinde Güneş'in ekvatoru yakınında şekillendi ve 24 saat içinde yaklaşık 800.000 kilometre maksimum genişliğe ulaştı.

Güneşin üzerinde açılan kara deliğin 4 Aralık'tan bu yana doğrudan Dünya'ya yönelmiş durumda olduğu kaydedildi.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne (NOAA) göre koronal delikler, güneşi yerinde tutan manyetik alanların aniden açılarak güneşin üst yüzeyindeki içeriğin güneş rüzgarı şeklinde akıp gitmesine neden olmasıyla meydana gelir.

Koronal delikler, çevrelerindeki plazmadan daha soğuk ve daha az yoğun oldukları için karanlık lekeler olarak görünürler.

Bu, güneş lekelerinin siyah görünmesine neden olur ancak güneş lekelerinin aksine, koronal delikler ultraviyole ışıkta bakılmadığı sürece görünmezler.

Jeomanyetik Fırtınalar

NOAA'ya göre, koronal deliklerden gelen radyasyon akımları normal güneş rüzgarından çok daha hızlıdır ve genellikle jeomanyetik fırtınalar olarak bilinen Dünya'nın manyetik kalkanındaki bozulmaları tetikler.

Güneş Rüzgarı Beklenenden Az Şiddetli Çıktı

Uzmanlar başlangıçta bu son deliğin önümüzdeki birkaç gün boyunca radyo, internet bağlantılarını kesebilecek ve güçlü auroral gösterileri tetikleyebilecek orta şiddette bir jeomanyetik fırtınaya yol açabileceğini de tahmin ediyorlardı.

Ancak güneş rüzgarı beklenenden daha az şiddetli olduğu için ortaya çıkan fırtına şu ana kadar zayıf oldu.

NOAA'ya göre, kara deliğin güneşte ne kadar kalacağı belli değil, ancak geçmişteki koronal delikler 27 gün sürmüştü.