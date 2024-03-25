Güneş’te şiddetli patlama meydana geldi: Türkiye’ye doğru geliyor!

Güneş’te meydana gelen şiddetli fırtınanın ardından yaşanan patlama Avrupa ve Türkiye’ye doğru oldu. Patlamanın etkileri bu gece ve yarın gün ortasına kadar gözlemlenebilir.

NOAA (Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi), Güneş'teki patlama hakkında bir bilgilendirme yayınladı. Yayınlanan bildiriye göre jeomanyetik fırtına, elektronik araçlarda problem yaratabilir. Ayrıca bu tür fırtınalar genellikle Dünya'ya Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların atmosferle etkileşime girmesi sonucu oluşur ve manyetik fırtınaları tetikleyebilir.

Aurora kuzey ışıklarının Türkiye'den de görülebileceği bu nadir doğa olayı herkese büyük bir seyir zevki yaşatacak.



