Güney Kore'de yeni bir madde üretildi! Son yüzyılın en büyük keşfi olabilir

Güney Kore'de, teknolojinin önündeki bazı engelleri aşan muhteşem bir keşif yapıldı! Fizik profesörlerinden oluşan 6 kişilik bir ekip, oda sıcaklığında süper iletkenliği sağlayan LK-99 adlı yeni bir malzeme geliştirdi. Bu mucizevi malzeme, gelecek birkaç yıl içinde hayatımızın her alanına hızla yayılacak ve teknolojide çığır açacak. Bu büyüleyici keşif, projenin Nobel Ödülü'ne aday gösterilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Geleceğin teknolojisine yepyeni bir boyut kazandıran LK-99, çağ atlamamıza katkı sağlayacak!

LK-99 NEDİR? YAPISI VE KEŞFİ:

Potansiyel Oda Sıcaklığında Süper İletken olduğu iddia ediliyor. LK-99, gri-siyah görünüme sahip potansiyel bir oda sıcaklığında süper iletkendir. 8 Küçük miktarlarda bakır eklenerek kurşun - apatitten hafifçe değiştirilmiş altıgen bir yapıya sahiptir. Malzeme ilk olarak Sukbae Lee , Ji-Hoon Kim ve diğerleri dahil olmak üzere bir araştırma ekibi tarafından keşfedildi ve üretildi.

İDDİALI İLK AÇIKLAMA

Kore Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden bir ekip, ortam basıncında ve 400 K'nin (127 °C; 260 °F) altında bir süper iletken olarak çalıştığını iddia ediyor. 29 Temmuz 2023 itibariyle , malzemenin herhangi bir sıcaklıkta süper iletken olduğu doğrulanmadı. LK-99'un sentezi ve süper iletkenliğinin gözlemlenmesi akran incelemesinden geçmemiş veya bağımsız olarak kopyalanmamıştır.

BİLİM DÜNYASININ TEPKİSİ

Duyuru geniş çapta paylaşıldı ve bilim dünyasının tepkisi, iddiaların olağanüstü doğası nedeniyle çoğunlukla şüpheci oldu. Bağımsız ekipler, Güney Koreli ekibin çalışmasını kopyalamaya çalışıyor ve malzemeyi üretmenin basit yöntemi sayesinde sonuçların haftalar içinde alınması bekleniyor. Keşfi duyuran ilk çalışmalar arXiv'e yüklendi . Lee, yüklenen ön baskı kağıtlarının eksik olduğunu iddia ederken, ortak yazar Hyun-Tak Kim kağıtlardan birinin kusurlar içerdiğini belirtti.