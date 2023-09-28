İklim Değişikliği Derinleşiyor! Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Tehlike Çanları Çalıyor

Kuzey Atlantik Okyanusu'nun akıntısının yavaşladığını belirledi bilim insanları. İklim değişiklikleri, tahmin ettiğimiz daha büyük etkilere neden oluyor. İklim değişiklikleri nedeni ile yakın zamanda olmasa da buzulların eriyeceğini ve okyanuslardaki pH değerinin değişmesi ile okyanuslardaki birçok canlı popülasyonunun tehlikeye gireceğinden bahseden bilim insanları, şimdiden okyanusların akıntısının değiştiğini belirledi.

Yeni bir araştırmaya göre Kuzey Atlantik Okyanusu'nun akıntısı son kırk yılda yüzde 4 yavaşladı. Daha da endişe verici olanı, araştırmacılar bu önemli okyanus akıntısının zayıflamasının tesadüften daha fazlası olduğundan yüzde 99 emin.

Kuzey Atlantik Okyanusu Tehlike Altında mı?

Kuzey Atlantik Okyanusu'nun akıntısının değişmesi Avrupa'nın iklimini değiştireceğini öne süren bilim insanları, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun korunmasının önemini vurguluyor. Bu, “termohalin dolaşımı” veya “ Atlantik Meridyonel Devrilme Sirkülasyonu ” adı verilen, büyük bir taşıma bandı gibi çalışan, ısıyı ve enerjiyi dünya okyanuslarına dağıtan daha büyük bir küresel sistemin parçasıdır.

İklim Değişikliği Etkisini Gösteriyor!

Körfez Akıntısı Florida yakınlarından doğar ve Atlantik'i geçerek Avrupa'ya geçmeden önce sıcak suyu ABD'nin Doğu Kıyısı boyunca kuzeye, Kanada'ya doğru taşır. Bu sıcak sular, Batı Avrupa'nın normalde olduğundan daha sıcak bir iklim yaşamasına yardımcı oluyor, ancak aynı zamanda deniz seviyelerinde ve kasırga aktivitesinde de rol oynuyorlar. Bu nedenle Kuzey Atlantik Okyanusu'nda yapılacak herhangi bir değişikliğin çok büyük sonuçları olabilir.

Ancak önemine rağmen, gücünü ölçme ve izleme girişimlerinin sonuçları farklılık gösteriyor; bu da iklim değişikliği nedeniyle zayıflayıp zayıflamadığı konusunda bir fikir birliğine varılamadığı anlamına geliyor. Yani şimdiye kadar.

Woods Hole Oşinografi Enstitüsü, Massachusetts'te fiziksel bir oşinograf olan Chris Piecuch ve Florida Miami Üniversitesi'nden Lisa Beal, çalışmalarında, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun 1982'den bu yana hacim taşımacılığındaki değişiklikleri araştırmak için Florida Boğazlarından çok sayıda gözlemsel veri setini özümsedi.

Bilgiler üç bağımsız veri kümesinden toplandı ve Bayes yöntemleriyle analiz edildi. Bu yöntem araştırmacıların modellerindeki belirsizliği ölçmelerine olanak tanır.

Analiz, son 40 yılda Kuzey Atlantik Okyanusu'nun uzun vadeli önemli değişiklikler olduğunu gösterdi ve bunların sonuçları yüksek düzeyde kesinliğe sahip.

Kuzey Atlantik Okyanusu Tehlike Altında!

Bilim insanları, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun son 40 yıl içerisinde %4 değerinde yavaşladığının altını çiziyor. Kuzey Atlantik Okyanusu'nu hakkında ilk kez kanıtlanmış kesin sonuç olduğunu vurguluyor.

Daha da önemlisi, bu sonuçlar herhangi bir tek veri kümesine bağlı değildir. Başka bir deyişle, üç veri kümesinden herhangi birini kaldırsanız bile hâlâ değişiklik işaretleri görürsünüz.

Kuzey Atlantik Okyanusu'nun son 40 yılda yaklaşık %4 oranında zayıfladığına dair çok net bir tablo çizerek bu verileri sundular. Bu rakamlar bilim dünyası için önemli değerlere sahip. Eğer akım istikrarlı olsaydı bu beklediğinizden daha fazla olacağının altını çizdiler.

Kuzey Atlantik Okyanusu hakkında sundukları makalenin merkezinde Chris tarafından geliştirilen ve farklı kalite ve çözünürlükteki okyanus gözlemlerini dikkatli bir şekilde özümsemek için bir çerçeve sağlayan Bayesian modeli yer alıyor. Bu tekniğin, okyanustaki dağınık gözlemler arasından diğer iklim değişikliği sinyallerini çıkarma potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Çalışma, Kuzey Atlantik Okyanusu'nun akıntısının zayıflamasına dair kesin kanıtlar sağlıyor ve uzun vadeli okyanus gözlemlerinin ve okyanus kayıtlarının tutulmasının bir kanıtıdır.

Körfez Akıntısı, okyanus dolaşımının hayati bir arteridir ve dolayısıyla zayıflamasının sonuçları küreseldir. Okyanusların iklim değişikliğinden etkilenmeyen son parçalar olduğunun altını çizen bilim insanları üzücü bir durum ile karşı karşıya olduklarının altını çiziyor.