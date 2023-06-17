Instagram ve Facebook'ta sorun: Fotoğraf yüklenmiyor

Sosyal medya kullanıcıları, Instagram, Facebook, Whatsapp uygulamalarında sorun yaşadıklarını ifade ediyor. Peki Instagram, Facebook ve Whatsapp çöktü mü?

Instagram ve Facebook'ta sorun: Fotoğraf yüklenmiyor
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Facebook'ta fotoğraf yükleme ve erişim sorunu yaşanırken, İnstagram'da ise sayfa yenilemede hata alınıyor.

Ayrıca kullanıcılar Whatsapp'ta da mesaj göndermekte sorun yaşıyor.

Dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta da son bir saattir erişim problemi yaşanıyor.

Erişim problemi yanı sıra ses kaydı ve fotoğraf gönderme gibi sorunlarla karşılaşılıyor.

Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan sorun yaşandığına yönelik resmi bir açıklama gelmedi.

Ayrıntılar geliyor... 

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