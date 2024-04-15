Instagram'ın Twitter'a rakip uygulaması Threads Türkiye'de kapatıldı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla bir günde 1 milyon kullanıcı rekorunu kıran ancak popülerliği kısa sürede ortadan kalkan Instagram'ın Threads uygulaması, Türkiye'den erişime kapatıldığını duyurdu. Çekilme kararının gerekçesi olarak, Rekabet Kurulu'nun verdiği karar olduğu belirtildi. Türk Threads kullanıcılarına gönderilen bildirimde şu bilgiler yer aldı:

Düzenleyici kurum kararı nedeniyle Threads artık Türkiye'de kullanılmayacak

Rekabet Kurumunun kararı nedeniyle, Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kişiler tarafından kullanılamayacak. Threads profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğiniz zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz.