Instagram'ın Twitter'a rakip uygulaması Threads Türkiye'de kapatıldı

Instagram'ın Twitter'a (X) rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads uygulaması, Rekabet Kurumu'nun kararı sonrası Türkiye'den erişime kapatıldığını duyurdu.

Instagram'ın Twitter'a rakip uygulaması Threads Türkiye'de kapatıldı
Instagram'ın Twitter'a rakip uygulaması Threads Türkiye'de kapatıldı
Editör: Uğur Çam

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla bir günde 1 milyon kullanıcı rekorunu kıran ancak popülerliği kısa sürede ortadan kalkan Instagram'ın Threads uygulaması, Türkiye'den erişime kapatıldığını duyurdu. Çekilme kararının gerekçesi olarak, Rekabet Kurulu'nun verdiği karar olduğu belirtildi. Türk Threads kullanıcılarına gönderilen bildirimde şu bilgiler yer aldı:

Düzenleyici kurum kararı nedeniyle Threads artık Türkiye'de kullanılmayacak

Rekabet Kurumunun kararı nedeniyle, Threads 29 Nisan 2024 tarihinden itibaren Türkiye'deki kişiler tarafından kullanılamayacak. Threads profilin devre dışı bırakılacak fakat bilgilerini indirebilir ve profilini istediğiniz zaman silebilirsin. Türkiye'deki Threads topluluğuna değer veriyoruz ve yakında geri dönmeyi umuyoruz.

Instagram'ın Twitter'a rakip uygulaması Threads Türkiye'de kapatıldı - Resim : 1

Samsung, satışlarda Apple'ı geçti...Samsung, satışlarda Apple'ı geçti...Bilim ve Teknoloji
# Threads # ınstagram # twitter
Çok Okunanlar
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
İran'ın İsrail'e düzenlediği "Gerçek Vaat" operasyonu hakkında bilinmeyenler
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
Irak'ın kuzeyine hava harekâtı!
İran'ın İsrail operasyonuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi
İran'ın İsrail operasyonuyla ilgili Rusya'dan açıklama geldi
29 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı!
29 kişinin öldüğü yangının itfaiye raporu açıklandı!
Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
Özgür Özel'den Filistin ziyaretiyle ilgili açıklama
Öne Çıkanlar Erdoğan, İran ve İsrail'i yakından takip ediyor | Ulusal Haber Erdoğan, İran ve İsrail'i yakından takip ediyor | Ulusal Haber Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor? Türkiye'ye en fazla turist hangi ülkelerden geliyor?